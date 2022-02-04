【MIRROR成員】AnsonLo+Edan+Jer向羅家英拜年　最潮汪明荃即學《Megahit》手勢

▲ AnsonLo、Edan、Jer赤口向羅家英拜年，最潮汪明荃即學《Megahit》手勢。

汪明荃與羅家英一向很有後輩緣，不少圈中後輩在這個農曆新年特地到他們位於西貢的豪宅拜年。昨日（2月3日）年初三，當紅的男團MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）及阿Jer（柳應廷）未懼赤口，親身向汪阿姐和家英哥拜年。

汪阿姐與家英哥在圈中廣結良緣，每逢農曆新年，他們的西貢獨立屋都人氣滿滿。繼大年初一有契女及TVB藝人上門拜年後，昨日大年初三，則輪到人氣爆燈的男子組合MIRROR前來拜年。

【阿姐蘿蔔糕】阿姐炮製50底蘿蔔糕送人 大方公開食譜及拍短片教學

▲ （instagram圖片）

【萬千星輝賀台慶】曾志偉稱汪明荃為TVB靈魂 阿姐獲服務大獎勉勵後輩：依家係好機會

MIRROR到阿姐豪宅拜年

MIRROR成員Edan因為與家英哥合作節目《臺灣文西Only You》而結緣，去年新年亦有登門造訪，而今年則帶同隊友Anson Lo和阿Jer同行，同一時段還有陳宇琛和太太在場，非常熱鬧。

汪阿姐貼出多張照片並寫道：「誰說大年初三不適宜拜年？Mirror 三子Jer Edan & Anson向家英哥Liza姐拜年，同行還有Sam及太太。Liza以蘿蔔糕、上海年糕、水菓 、攢盒招待，大家吃得很開心。」

同場加映：林明禎專訪

緊貼潮流的汪阿姐，更即場向Anson Lo學跳他的歌曲《Megahit》的跳舞手勢，更跟隨節奏唱出：「Uh-oh Uh-oh Uh-oh Uh-oh!」哄得原唱Anson非常開心，身旁隊友阿Jer著化起來示範原整版，Anson心滿意足地謂：「咁樣好夠喇！」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8