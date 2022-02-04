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【第五波疫情】環保署有司機確診　於灣仔修頓中心工作1月28日最後上班

社會 17:22 2022/02/04

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（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，今日（4日）新增131宗確診個案，當中59宗源頭不明。環境保護署今日表示，一名汽車司機確診新冠病毒，現正在醫院接受治療。

署方指，該名職員在灣仔修頓中心當值，負責擔任駕駛工作，無需與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為1月28日。衞生防護中心正跟進他的個案。

環保署已按衞生防護中心指引為有關樓層進行徹底清潔和消毒，並正安排在該樓層工作的所有職員接受檢測；強調在疫情期間，環保署一直嚴格執行各項防疫措施。環保署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，並已提醒屬下員工須注意個人衞生，時刻提高警覺，如發現身體不適，必須馬上求醫。

今日49個指明地方被納強檢，涉葵涌及深水埗區多間食肆大廈，詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳麗娜

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