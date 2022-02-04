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【跪地拜年】18歲外甥向3歲舅父磕頭拜年　男童坐紅木櫈霸氣派200元利是

親子 12:27 2022/02/04

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18歲外甥向3歲舅父拜年。

向長輩拜年是農曆新年的傳統習俗，內地部分地方拜年時更需要向長輩磕頭。安徽宿州一名18歲的外甥，因輩分問題須向只有3歲的「舅父」跪下磕頭拜年，舅父隨即拿出200元人民幣利是，有網民笑言，「那是奶粉錢嗎？」

中國人的輩份並非按年齡劃分，因此隨時有機會出現年紀小、輩分卻高的情況。綜合內地傳媒報道，近日，網上流傳一條影片，安徽宿州一名18歲、身穿白色外套的男子，向坐在紅木椅子上的男童下跪，並在地上擺好的臉盆上磕頭，大聲說「舅舅新年好！」

男童旁邊的女子拿出2張100元人民幣（約246港元）銀紙，交到男童手中，男童霸氣地把紙幣給年輕男子，令在旁吃飯的大人們十分開心，現場笑聲不斷。其後還有一名4歲女童亦跪下向男童拜年，同樣獲得200元人民幣，她開心得在鏡頭前跳來跳去。

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最新影片：

男童年幼輩分高

原來這3歲男童雖然年紀小，但在家族中的輩分卻很高。拍攝影片的王小姐表示，男童是她叔叔的孩子，輩分上是很多年輕人的舅父，包括入鏡的18歲男子，輩分上就是男童的外甥。

當時大家覺得很有趣，故意讓這些年長的孩子，來向「舅舅」拜年，也為過年增添熱鬧氣氛。

影片引起不少網民熱論，有網民笑言，「舅舅含淚掏奶粉錢？」、「管他多少歲，只要有紅包，磕多少頭也不是問題！」；不過亦有人覺得磕頭是封建文化，特別是年紀大的向年紀輕的磕頭，引起部分人反感，「感覺給大活人磕頭有點怪怪的」、「有些禮數意思意思就得了，沒必要」。

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責任編輯︰王明芳

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