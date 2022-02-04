【全身想旅行】黎明立春出歌打氣　夥林日曦重寫金曲：疫情只是小過客

▲ 黎明再改歌《全身想旅行》

天王黎明（Leon）一向貼地緊貼民情，繼去年無預警重唱《夏日傾情》後，Leon昨晚又突發地推出另一首「新歌」，便是把自己的金曲《眼睛想旅行》，找來林日曦重寫歌詞變成《全身想旅行》，以此作為大家在疫情下的回憶和記錄。

Leon昨晚在官方平台率先發布了《全身想旅行》的歌詞MV版，而重寫歌詞的則是曾多度在廣告和雜誌拍攝曾合作的林日曦，已令不少粉絲半夜瘋傳。

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今日（4號）在立春日，黎明再在社交平台為《眼睛想旅行》解畫，寫道：「今日立春🧧祝福每位身體健康，事事順利，今次我就重唱一曲兼搵個朋友幫忙重新填詞，將『眼睛想旅行』亦改為『全身想旅行』！

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希望歌曲60日便過時

Leon又希望今次這首歌可以快點「過時」，他寫道：「人哋有神童預言，而我更不是什麼預言者，所以我只能將此曲：『全身想旅行』送給大家去分享兼回憶今次疫情給大家的所有經歷，相信每一位都有屬於佢個人的信念，我亦一樣，而這一曲：『全身想旅行』我想牙痕痕斷估預言今次聽完此曲不超過60天便可將佢拋諸腦後成為過去式，往後亦無需再聽。」

因為疫情也只是我們生命中的一點具挑戰性的小過客，此過客亦好似刺客🥷，傷害了好多無辜，最後大吉利是，請原諒我，新正頭講啲咁嘅嘢，我亦相信人類能接受不同時候的挑戰，包括對抗疫情種種等等💪💪💪💪💪

《全身想旅行》歌詞

個赤鱲角真闊

冇晒人飛

你我都半放棄

放假就冚被

唱吓舊歌

當我呼出廢氣

甚麼空喼經已生鏽

甚麼passport積哂污垢

甚麼皮靴都發咗臭

吽喺屋企

摸吓最厚嘅褸

如果想開心

𡁻日本的炸粉

墊住大阪的聲音

當去鬼咗旅行

尋一點開心

淥熟一兜意粉

索住曼谷的香薰

個肺都想旅行

呵 ～ 個肚都想旅行

呵 ～ 我血管想旅行

呵 ～ 我眼睛想旅行