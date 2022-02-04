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【新冠肺炎】海關高級關員昨晚初步確診　任職香園圍出入境口岸本周三最後上班

社會 12:11 2022/02/04

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本港第五波疫情嚴峻，昨日（3日）新增142宗確診個案，其中31宗源頭不明。香港海關今日（4日）表示，一名海關高級關員昨晚例行檢測中初步證實對新冠病毒呈陽性反應。

海關指，該名人員於香園圍出入境管制站負責處理貨物檢查工作，最後一日上班日為2月2日，過去14日沒有外遊紀錄，工作期間一直有佩戴外科口罩，目前情況穩定。

海關強調，部門一直有安排於香園圍出入境管制站工作的海關前線員工每三日進行一次病毒檢測，直至目前為止，人員的檢測結果均為陰性。海關將繼續與衞生署保持緊密聯繫，並會全力配合追蹤與該名人員的密切接觸者。

海關高度關注事件，已採取下列措施：

  • 安排與該名高級關員可能有緊密接觸的部門人員接受病毒檢測
  • 派員清潔及消毒該名高級關員的相關工作地方
  • 進一步提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫
  • 靈活調派人手，確保公務不受影響

今日（4日）49個指明地方被納強檢，涉葵涌及深水埗區多間食肆大廈，詳情即看【下一頁】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳麗娜

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