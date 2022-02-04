【第五波疫情】聶德權料農曆年後確診個案持續上升　籲私人企業實施在家工作

▲ 公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

本港第五波未情未止，昨日確診個案逾140宗，再創今波疫情新高。政府昨宣布今日起擴大政府僱員特別上班安排和暫停非必須公共服務，除提供緊急和必須公共服務和參與防疫抗疫有關的人員外，其他政府僱員盡量留在家中工作，有關安排暫定實行至下周五（即看：下一頁）。公務員事務局局長聶德權表示，市民在農曆新年期間有跨家庭聚會，預計確診數字會持續上升，港府有需要減低社區人流。

聶德權今早（4日）接受電台節目訪問時指，疫情發展非常嚴峻，亦有惡化趨勢，希望能釋放強烈信息，由政府帶頭，呼籲私營企業跟隨盡量安排員工在家工作。他說，Omicron病毒傳播快，本港要同時面對Delta及Omicron的侵襲，源頭不明個案今波錄逾百宗，反映傳播鏈至少有百多二百條，當局也加強人手作個案追蹤、增加檢測等。另外，他預計確診個案，在農曆新年後，預計確診數字會持續上升，故有需要減低社區人流：

尤其是農曆新年期間，我們呼籲大家盡量減少跨家庭聚會，但始終都有這情況，所以我們預計假期後，個案數字仍會上升。因此如果我們要遏制疫情，不出現一個幾何級的上升我們實在有需要，大幅減低社區上的人流。

他稱，當局參考過去幾波的經驗，即使實施特別上班安排，仍有6至7成政府僱員需要在辦公處所或外勤工作，相信今次幅度也差不多，減少的人數也會比以往少，原因是參與今波疫情的抗疫人員人數比以往多。他指出政府僱員暫時有20宗確診個案，數字不算高，又希望私人企業可以考慮自身情況，避免僱員受到感染，實施在家工作：

過去一段時間看到，雖然有不同企業都有做在家工作，但也不是無面實施，他們都好視乎政府有沒有帶頭去做，如果政府有強烈的訊息有這一方面的安排，私人企業也會更願意去跟從。

另外，消息指今日增約130宗確診個案，大部分屬本地感染。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩