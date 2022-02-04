【強制檢測】部分居民憂趕不及時限已往他區檢測　沙田區議員倡檢測期限延至本周日

▲ 新城市廣場。（陳靜儀攝）

沙田區昨日錄得6宗源頭不明確診個案，當局亦發現區內污水樣本帶有新冠病毒，新城市廣場希爾頓中心等樓上住戶須強檢，詳情即看【下一頁】。

沙田區議員衞慶祥今日（4日）在港台節目表示，今次強檢公告範圍廣泛，涉及4個屋苑和21幢大廈，亦包括在區內工作或曾到訪的人士，但區內最近的檢測中心只有瀝源社區會堂檢測中心，令部分居民擔心趕不及檢測，已前往他區進行檢測。他又稱昨日（3日）居民平均輪候1至1.5小時才完成檢測，直至晚上近8時，排隊時間才縮短至約15分鐘。

衞慶祥補充，有不少居民擔心長時間在有雨和寒冷天氣下，戶外排隊檢測，行動不便的長者身體感不適，希望當局可提供到戶檢測或在屋苑地下設置檢測站，經爭取後當局最終在昨晚，於沙田新城市廣場外的「百步梯」附近，加開臨時檢測站，連續3日為市民提供採樣服務。他相信加開檢測站有助疏導人流，延長檢測時限至星期日，亦讓居民較安心。

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記者：陳麗娜