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【變種病毒】日本超級電腦計算Omicron傳播風險　一個情形下戴口罩也會傳播

健康 11:00 2022/02/04

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日本超級電腦計算Omicron傳播風險。

Omicron變種病毒傳播力驚人，全球各地確診人數持續上升。日本理化學研究所最近公布，在運用超級電腦「富岳」（Fuyake）計算下，發現不戴口罩情形下與患者在1米距離內交談，感染Omicron風險高達100%，意味著聚餐等場合下交談染疫風險極高。而在某些特定情形下，即使戴着口罩，也有傳播Omicron的風險。

最新影片：

日本理化學研究所周三（2日）公開數據指出，經超級電腦「富岳」計算，發現Omicron病毒株的傳染力是另一種變種病毒株Delta的1.5倍。即使維持2米社交距離，只要不戴口罩交談15分鐘，感染Omicron的機率可高達60%，而感染Delta的機率為40％。

戴口罩仍有機會傳播

而即使Omicron患者戴上口罩，只要與他在50厘米距離內交談15分鐘，感染風險仍可高達20至30%。若果是在沒有戴口罩的情形下，在1米距離內與患者交談1小時，兩種變種病毒的感染率都可達到100%，意味在聚餐等社交場合與他人長時間交談，感染風險會極高。

研究團隊亦模擬了一場15至16人在小型餐廳聚會的傳染情形，發現如果妥善使用空調、通風設備，可降低感染風險。倘若再加上隔板，感染風險又再降低三分之一。但由於隔板會阻礙空氣流通，在和患者較近距離接觸，染疫風險仍會大增。

研究團隊呼籲，民眾即使戴上口罩也不能掉以輕心，與他人交談最好保持距離，並應盡量縮短接觸時間。

第1個發現Omicron的南非醫學會主席Angelique Coetzee，提到感染Omicron的症狀有別於以往新冠病毒。點擊睇感染Omicron症狀：

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責任編輯：羅嘉欣

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