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【身體健康】新春學習健身減肥妙法　方健儀曾體弱多病決意運動

娛樂 17:26 2022/02/04

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新春學習健身減肥妙法，方健儀曾體弱多病決意運動。

方健儀日前接受香港開電視主播王凌燕邀請，跟教練學習健身減肥妙法。主持健康節目《Fit開有條路》的方健儀，曾因心急而用了錯誤方法減肥而影響健康，又因為過去容易患上傷風感冒，開始認清身體健康和正確減肥的重要性。

在香港開電視主播王凌燕的節目中，方健儀隨教練學習做雙線鋼線下拉、斜板捲腹等動作，鍛鍊手臂、前膊、胸大肌和腹部等，又用平衡球訓練下肢平衡和軀幹穩定性。

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七分飲食三分運動

身材苗條的方健儀表示這兩三年專注運動：「原因是之前我很易傷風感冒，我就想不如練好身體，《Fit開有條路》嘛！就慢慢訓練自己，跑步由500米，慢慢跑到5000米，就覺得不錯，身體健康許多，傷風病痛少許多，自此就恆常運動了。」

方健儀又表示運動之外飲食也很重要：「我常訪問營養師，說要健美的話，七分是飲食，三分是運動，所以做再多運動，如果你大魚大肉，會變胖子。但吃東西是樂趣，我什麼也吃，不過不會吃很飽。小時候要吃得胃脹爆才圓滿，現在七分飽，感到胃開始微脹，就要停了。」

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不再極端節食

身高165厘米的方健儀過往在訪問透露，最高峰曾重達125磅，其過去多年前試過到纖體公司減肥令體重跌至104磅。

但亦因為迅速減肥導致健康出現問題：「瘦了一段時間後便發現身體出現警號，發現月事消失了連續3個月。醫生說，因為脂肪太少，以致連月經也製造不到，並叫我要停止極端的節食方法。」

現在方健儀不再走歪路，用健康的方法修身。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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