【IT狗】蒙玲阿信對白道盡理想被現實磨蝕之唏噓　凌文龍：係唔係要我相信嘅香港人就係咁？

ViuTV劇集《IT狗》昨晚（2月4日）劇情講蒙玲（陳漢娜飾）鼓勵失去信心的阿信（凌文龍飾），二人的對話內容相當感人。

網民在昨晚《IT狗》播出後，即於社交平台上稱讚陳漢娜及凌文龍演技到位，當中阿信所說的「一直以嚟，我以為我可以為呢個世界，我可以為呢個香港我帶嚟少少嘅改變」、「我都希望有朝一日用自己嘅專業為呢個世界帶嚟少少改變，但我出到嚟社會先發現我嘅夢想係好天真」，更令不少網民留下深刻印象！

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阿信爆Seed

昨晚《IT狗》講到阿信要求就電子人情支付手機應用程式PayPayDuck侵權官司自辯。

坐在電腦前的阿信問蒙玲：「你係唔係要我相信香港人就係咁？你係唔係要我相信誠信同質素係唔重要，最重要都係資金同Gimmick啊？」、「如果你要我相信呢啲野，一開始就唔會搞PayPayDuck！」

阿信續說：「一直以來，我以為我可以.......為呢個世界，我可以為呢個香港帶來小小嘅改變，但係到頭來，原來所有嘢都係我自己搵嘢嚟搞嘅.....」。

接著，蒙玲回應指並不是，阿信再激動地說：「呢個城市根本唔需要我做啲乜呀！」

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蒙玲：至少你改變咗我

蒙玲聽完阿信的一番話後，重提以往在大學時與阿信有相同想法：「至少你改變咗我，其實我喺大學時已經識你，我仲好記得第一次見到你就係喺呢個電腦室，雖然我地讀唔同系，但你喺大學時已經係好多人識嘅怪人，好多人成日喺背後笑你，雖然你好怪，但我覺得你係個好特別嘅人。嗰陣時嘅我同你一樣，會相信自己可以改變呢一個世界。」

蒙玲指二人當時未有交集，她說：「你總係會永遠喺我面前出現，你講嘅野、做嘅野永遠都會畀到勇氣我，令我繼續做自己想做嘅事，繼續做自己相信嘅事。」

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蒙玲：點解可以有個人咁戇居

蒙玲續說：「我都好希望自己有朝一日，可以用自己嘅專業，為呢個世界帶嚟少少嘅改變，但到我出咗嚟社會之後，我先發現我嘅夢想好天真，我做緊嘢根本改變唔到呢個世界，或者我太渺小，我開始唔知道自己為咗啲乜嘢而工作落去。」

不過直至她於Born Hub重遇阿信、一起製作PayPayDuck，就覺得很像看著大學時期的阿信。她在想：「點解可以有個人咁戇居，一直咁堅持自己嘅夢想，無論發生咩事都好，你永遠都係最積極面對嗰個」。

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阿信抱頭痛哭

蒙玲邊說邊落淚指若不是有阿信，她不會再相信世界可以被改變。阿信：「但係依家到我唔信喇」，再抱頭痛哭。

此時，蒙玲強調是因為阿信才令Born Hub眾人有勇氣，她說：「如果你今次無咗份信念，就等我地去改變返你。」

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網民讚二人演技到位

網民為二人的演出送上正評：「依場戲好感動，凌文龍嗰種無力感，真係一路睇一路跟佢一齊喊………」、「凌文龍幾場內心戲演得非常到肉，今晚好感受到佢既無力」、「蒙玲説話好有感染力」、「文龍同Hannah都好好戲！睇到眼濕濕」、「身邊有個蒙玲，真係幾生修到」。

凌文龍（小龍）也有於IG限時動態轉發網民對他的評價，有網民提到最為到肉的對白是「係唔係要我相信香港人就係咁？」

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凌文龍畢業於演藝學院

《IT狗》是凌文龍第二部參演的ViuTV劇集，過往曾在《歎息橋》中飾演鍾懷安的年青版。

小龍於2008年畢業於香港演藝學院戲劇學院，由2009年至2018年間為香港話劇團全職演員，又參演過電影演出。而小龍也有開辦演員演戲工作坊，曾有一連十堂的《聆聽與想像》課程。

他在《IT狗》的演出盡現其功力，演出甚受觀眾喜愛，似乎未來也大有機會再看到他參與ViuTV劇集呢！