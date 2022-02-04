【疫苗接種】聶德權：銅鑼灣禮頓中心7樓停車場設疫苗接種中心　下周二起接受預約

▲ 公務員事務局局長聶德權預告，將於銅鑼灣禮頓中心7樓停車場一社區疫苗接種中心。（資料圖片）

本港昨日（3日）逾2.5萬人打針，累計逾1.3萬名5至11歲小童打首針。公務員事務局局長聶德權今日（4日）預告，政府將於銅鑼灣禮頓中心7樓停車場，新設一社區疫苗接種中心，由下星期二（8日）起接受預約，星期五（11日）投入運作；是次場地由希慎公司免費借出，會安排專用電梯直達接種樓層。

他今早接受電台節目訪問時指，日前到訪疫苗接種中心視察，發現有不少市民到場打首針及第三針，希望市民明白特別是長者要盡快打針。聶德權表示，現時80歲以上長者的首劑接種率為31%，而院舍長者的接種意願也有提高，而經醫生評估後，目前8成院舍長者都適宜接種疫苗，社署已經向長者及他們的家屬發信，表明會為所有適合接種的長者注射疫苗，若家屬反對必須以書面提出，並表示清楚明白不接種的風險。

至於特首林鄭月娥早前提到，日後新入住院舍的長者必須接種新冠疫苗。他表示，具體落實時間有待公布，強調會為長者提供合理時間接種。

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責任編輯：郭詩詩