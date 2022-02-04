【聲夢傳奇X青春本我】Gigi新歌點撃率超越姜濤挑戰COLLAR　炎明熹分享舊照派福利

由炎明熹（Gigi）主唱的TVB劇《青春本我》插曲《複雜》受樂迷歡迎，《複雜》官方MV更登上了本周YouTube發燒影片音樂排行榜第二位，超越MIRROR人氣王姜濤的新歌《鏡中鏡》Dance Version。

此外，Gigi最近貼出多張入行前的舊照，跟大家分享她不同時期的打扮。

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▲ （網上截圖）

Gigi新歌點擊率勁

本周YouTube發燒影片音樂排行榜的榜首為女團COLLAR的新歌《Call My Name!》官方MV，累積3星期的點擊率超過2百萬；第二位的是TVB劇《青春本我》插曲《複雜》的官方MV，並由Gigi主唱，累積只4天的點擊率超過78萬；第三位則是姜濤新歌《鏡中鏡》的Dance Version，累積2星期的點擊率超過1百萬。

近年樂壇百花齊放，不論是TVB的聲夢四小花After Class、ViuTV的男團MIRROR、ERROR或女團COLLAR均備受關注，其作品不少登上各個排行榜且獲得獎項，令樂迷重新投入本地音樂世界。

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Gigi分享舊照

年僅16歲的樂壇新人Gigi經常換造型示人，近日她於個人社交平台分享多張造型照，吸引大批粉絲留言讚好。

她寫道：

啊，看！遠方的GI給你發來一則訊息，請偷偷地觀看🤫不要給那位Gi發現了🥶 你們認得出GI嗎？

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Gigi於去年參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》第一季，並憑大熱姿態奪得總冠軍，其後入行及簽約成TVB經理人合約藝員、星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」女歌手及女子組合After Class成員之一。

甫一出道便推出新歌《真話的清高》的Gigi人氣不俗，且分別在《新城勁爆頒獎禮2021》及《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲得「勁爆新人」及「叱咤樂壇新力軍女歌手銀獎」。