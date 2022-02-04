  • 16°C
香港時間 : 2022204日 (週五) 13:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇X青春本我】Gigi新歌點撃率超越姜濤挑戰COLLAR　炎明熹分享舊照派福利

娛樂 12:54 2022/02/04

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

由炎明熹（Gigi）主唱的TVB劇《青春本我》插曲《複雜》受樂迷歡迎，《複雜》官方MV更登上了本周YouTube發燒影片音樂排行榜第二位，超越MIRROR人氣王姜濤的新歌《鏡中鏡》Dance Version。

此外，Gigi最近貼出多張入行前的舊照，跟大家分享她不同時期的打扮。

【青春本我X聲夢傳奇】Gigi炎明熹首度推出普通話歌　嘉樂盈盈夫婦檔登場演劇

（網上截圖）

Gigi新歌點擊率勁

本周YouTube發燒影片音樂排行榜的榜首為女團COLLAR的新歌《Call My Name!》官方MV，累積3星期的點擊率超過2百萬；第二位的是TVB劇《青春本我》插曲《複雜》的官方MV，並由Gigi主唱，累積只4天的點擊率超過78萬；第三位則是姜濤新歌《鏡中鏡》的Dance Version，累積2星期的點擊率超過1百萬。

近年樂壇百花齊放，不論是TVB的聲夢四小花After Class、ViuTV的男團MIRROR、ERROR或女團COLLAR均備受關注，其作品不少登上各個排行榜且獲得獎項，令樂迷重新投入本地音樂世界。

【青春本我X聲夢傳奇】限量紀念冊Yumi學生照曝光　炎明熹撰文感慨時間寶貴【多圖】

    點擊圖片放大
    +10
    +9

Gigi分享舊照

年僅16歲的樂壇新人Gigi經常換造型示人，近日她於個人社交平台分享多張造型照，吸引大批粉絲留言讚好。

她寫道：

 啊，看！遠方的GI給你發來一則訊息，請偷偷地觀看🤫不要給那位Gi發現了🥶 你們認得出GI嗎？ 

最新影片推介：林明禎專訪

Gigi於去年參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》第一季，並憑大熱姿態奪得總冠軍，其後入行及簽約成TVB經理人合約藝員、星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」女歌手及女子組合After Class成員之一。

甫一出道便推出新歌《真話的清高》的Gigi人氣不俗，且分別在《新城勁爆頒獎禮2021》及《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲得「勁爆新人」及「叱咤樂壇新力軍女歌手銀獎」。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【青春本我X聲夢傳奇】Gigi炎明熹首度推出普通話歌　嘉樂盈盈夫婦檔登場演劇
14:46 2022/01/30
【青春本我X聲夢傳奇】Gigi炎明熹首度推出普通話歌　嘉樂盈盈夫婦檔登場演劇
【青春本我X聲夢傳奇】限量紀念冊Yumi學生照曝光　炎明熹撰文感慨時間寶貴【多圖】
12:39 2022/01/26
【青春本我X聲夢傳奇】限量紀念冊Yumi學生照曝光　炎明熹撰文感慨時間寶貴【多圖】
【青春本我】Gigi+Chantel+Yumi新合唱歌《#即影即友》　姚焯菲《靈魂伴侶》5日點擊逾41萬
14:01 2022/01/21
【青春本我】Gigi+Chantel+Yumi新合唱歌《#即影即友》　姚焯菲《靈魂伴侶》5日點擊逾41萬

你可能感興趣

【青春本我X聲夢傳奇】Gigi炎明熹首度推出普通話歌　嘉樂盈盈夫婦檔登場演劇
14:46 2022/01/30
【青春本我X聲夢傳奇】Gigi炎明熹首度推出普通話歌　嘉樂盈盈夫婦檔登場演劇
【青春本我X聲夢傳奇】限量紀念冊Yumi學生照曝光　炎明熹撰文感慨時間寶貴【多圖】
12:39 2022/01/26
【青春本我X聲夢傳奇】限量紀念冊Yumi學生照曝光　炎明熹撰文感慨時間寶貴【多圖】
【青春本我】Gigi+Chantel+Yumi新合唱歌《#即影即友》　姚焯菲《靈魂伴侶》5日點擊逾41萬
14:01 2022/01/21
【青春本我】Gigi+Chantel+Yumi新合唱歌《#即影即友》　姚焯菲《靈魂伴侶》5日點擊逾41萬
炎明熹 姜濤 COLLAR 娛樂人物職業 歌手 演員 聲夢傳奇 青春本我 Mirror ViuTV

最高瀏覽

【星二代】張智霖袁詠儀兒正面曝光 15歲魔童似混血兒讀全港第3貴國際學校
12:28 2022/02/03
【星二代】張智霖袁詠儀兒正面曝光 15歲魔童似混血兒讀全港第3貴國際學校
【直率港姐】於蘇格蘭當護士月入2.6萬 　謝嘉怡自揭TVB底薪少：家人怕掙不到錢
17:03 2022/02/03
【直率港姐】於蘇格蘭當護士月入2.6萬 　謝嘉怡自揭TVB底薪少：家人怕掙不到錢
【第五波疫情】張竹君：未來或出現數以百計確診個案　呼籲市民少拜年多留家
16:45 2022/02/03
【第五波疫情】張竹君：未來或出現數以百計確診個案　呼籲市民少拜年多留家