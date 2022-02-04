【中伏盆菜】$1688訂酒店盆菜收包裝急凍食材　食客呻中伏：以為自己訂凍肉

▲ $1688訂酒店4人盆菜收一包包急凍食材，食客大呻中伏。

疫情下不少人都會購買盆菜在家中與親友過節，但有網民訂購五星級酒店價值$1688的四人盆菜後，竟在取貨時才得悉盆菜是以「一包包」抽真空形式包裝，需要自行重新組裝及翻熱，令她大呻中伏，直言：「以為自己在凍肉店訂了一堆凍肉」。

▲ 現實是以一包包抽真空形式包裝。

網民Melania Chan於Facebook群組「香港盆菜關注組」發文，指自己在一間港島區五星級酒店預訂了價值$1688的4人份量盆菜，家人取貨後回家，她才發現盆菜竟是以一包包抽真空形式包裝，「第一次收到盆菜是一袋袋急凍食物」。

▲ 酒店盆菜宣傳圖。

她強調，酒店售賣盆菜的宣傳海報，以及職員都沒有提醒過盆菜是冷藏。如果知道盆菜是這樣的形式，她便不會購買。

佢賣個陣無話係冷藏，如果咁既presentation賣$1688/4位，我唔會訂。宣傳海報，同職員查詢2次都無講過係冷藏。淨係叫我快d俾錢。

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當下，網民唯有自行翻熱，不過由於食材實在「太冰」，她表示自己也需要用明火煮15分鐘才算熱，質疑如果是在辦公室叫盆菜如何即食，或家中只有電磁爐，要煮多久。

有好多人係OFFICE叫盤菜，個D係即食無得翻熱。有D人屋企叫，都係得個電磁爐坐熱食。佢冰到咁，要開明火煮15分鐘先叫熱。如果得電磁爐，成家一齊等2個鐘係基本野。仲未計佢俾個煲仔係比較細同好厚身，用佢翻熱應該預多一個鐘。仲有，我用明火煮左D蘿蔔20分鐘，個個都仲話好硬，我唔知得個電磁爐翻熱既可以點搞。 唔知屋企無廚房既人買左呢個盤菜點算... 酒店價錢既凍肉盤菜，唔會有下次。大年初二開年，出面又無堂食，根本無back up， 成家人坐埋等食，我除左即時煮熟佢，仲有乜辦法？ 所以先出post 提大家呢個盤菜係要煮。佢宣傳海報又唔講，我咪幫佢講囉。

帖文一出馬上得到大量網民關注，有網民認為疫情下急凍食材在食物安全角度下可以理解，但應該在客人購買時要說明清楚。假如酒店沒有寫清楚，酒店就有問題。

另有網民發現，酒店曾在1月13日於社交媒體發佈影片，教客人如何將真空包裝食物砌出盆菜，但在訂購盆菜的帖文就沒有提及教學影片及包裝方式。

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責任編輯：羅嘉欣