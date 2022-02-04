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【科研突破】美國成功為衰竭患者植入豬心 莫樹錦：很可能改變人類未來器官移植史

醫生診症室 12:47 2022/02/04

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莫樹錦指，很可能改變人類未來器官移植歷史。

人和豬哪方面最相似？不是外貌，也不是性格，而是一顆血肉之心臟，不論形狀和重量（約三百克）都很相似，正因此，豬心瓣膜早已被使用作心瓣移植，惟採用豬心作人類移植卻是史無前例。

2022年1月份，57歲的David Bennett重獲新生，美國University of Maryland Medical Center（馬里蘭大學醫學中心）醫療團隊成功植入豬心，來代替他那早已嚴重衰竭的人心，這當然並非一般隨便在街市能買到的豬心，而是一個特別經過基因改造培育長大的豬心，病人至今仍安全地復元。

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豬心以往未能作移植用途，主要有兩種原因：第一當然是排斥問題，人類免疫細胞認出豬心細胞為外來異物而加以攻擊；第二個問題更難處理，就是豬細胞帶有遠古遺傳下來的病毒（Virus），稱Porcine Endogenous Retroviruses（PERVs），這隱藏病毒有可能感染人類，故此醫生向來不敢冒此大險。

CRISPR基因改造技術出現後，哈佛大學教授George Church和Luhan Yang（來自四川的年輕學者），運用此技術從豬胚胎基因中的六十二處清除這PERVs病毒，這首批基因改造豬胚胎長大成豬隻後，便成為這歷史創舉的第一位不自願捐贈者。

這手術很可能改變人類未來器官移植歷史，若基因改造後，動物器官能被安全長期使用，這影響將極為深遠，未來見到將不止於人面獸心，也可能有人面獸肝、人面獸腎……

全文刊於《經濟日報》，原題為「人面獸心」

撰文 : 莫樹錦

手術 哈佛大學 美國

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