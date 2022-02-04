【青春不要臉】丁子朗戴祖儀豁出去演親熱戲　Joey親獲監製教路：唔識點激情

▲ 丁子朗和戴祖儀演出受讚賞。

余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀、伍樂怡、林正峰、游嘉欣、孔德賢主演的《青春不要臉》，昨晚第13集主題為「夾心人」，圍繞柳德榮（余德丞飾）、姜之雁（劉穎鏇飾）、許士賓（林正峰飾）等走紅後，如何就簽約問題與公司角力，當中涉及兄弟情及飲水思源等議題。不過昨晚最搶Fo的，是溫楚瑜（戴祖儀Joey飾）及齊輕舟（丁子朗飾）的超激情親熱戲。

自「舟瑜」於上周劇情分手後，不但當事人感痛苦，連觀眾也不是味兒，紛紛私訊兩名當事人求復合。昨晚小瑜終因為一場接吻戲中戲，醒悟自己心中還有舟仔，結果小瑜與男友Bowie（胡㻗飾）分手，並向舟仔示愛：「嗰個人唔係你真係唔得」，激發舟仔許下承諾：「如果有一日，你做咗女主角，我做咗男主角，不如一齊番吖！」

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丁丁Joey大膽演出

鏡頭一轉，小瑜及舟仔即接到電話齊齊升呢主角，壓抑多時的感情一發不可收拾，舟仔甫衝入小瑜家即親熱，不但寬衣解帶，小瑜更跳上舟仔身，二人轉由門口吻到入客廳、再跌落梳化，之後甜笑對望，既激情又溫馨，據知丁丁更因太投入，撞到Joey嘴都爆埋，而網民亦睇到嘩嘩聲：「敢愛敢做（場口背景音樂），正」、「無綫好似好耐冇咁火辣」、「見到丁丁伸脷」！

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由於相關場口是「舟瑜戀」重頭戲，丁丁昨晚乖乖留在電視機前收看自己演出。談到錫到「脷伸」，丁丁笑言：「首先我想多謝戴祖儀，佢畀咗好多信任，所以效果咁正，好難得拍戲遇到好對手。頭先同親朋戚友一齊睇呢場戲都真係有啲尷尬，係幾特別嘅體驗。」丁丁又直指二人埋位前有足夠「準備功夫」及「訓練」：「我哋食晒香口膠，加上我哋之前都好多親密戲，叫做有Warm Up，所以拍得都幾順利。」

Joey笑言劇中所有「動作場面」，均出自監製及導演林肯：「我哋兩個唔係好識點為之激，場口動作指導其實係監製，佢叫我要擒上去丁丁度同埋轉身，我哋就自己慢慢試。拍攝過程都算順利，拍咗兩三take左右。」

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向《他來自江湖》致敬

問到林肯為何「舟瑜戀」要去到咁激，他笑謂：「佢哋分開好耐又約好紅咗要喺番埋一齊嘛，依家咁難得實現咗想紅嘅夢想，加上年輕激情，有好激烈嘅親熱戲都合埋。我自己鍾意跌落梳化場戲，佢哋對望嘅眼神好sweet，好有愛意。」

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而舟瑜的接吻戲中戲其實是向經典劇集《他來自江湖》致敬，當Joey成面血喊住問舟仔：「咁係咪冇人要我，你要我先？」舟仔說畢「冇人要你，我要你」後的行雷閃電畫面，令觀眾回憶返嚟，更大讚舟瑜感情線感人：「梅小惠流晒血，當年劇情好好笑」、「舟仔咁長情」、「佢兩個條感情線好睇」。

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丁丁坦言能夠向《他來自江湖》致敬，大感幸運：「當時星爺同小惠呢個場口好Iconic，我哋拍之前都睇咗好多次。好希望觀眾睇完後會有共鳴，如果做得唔好，希望大家多多包容。」

昨晚隨著背負「反骨」污名的舟仔投奔怒海後，眾人演藝路的情節於本周六晚播出的兩小時結局篇，除了有意想不到的彩蛋現身劇集送驚喜，榮仔與舟仔的演藝路會「大反轉」，自卑變囂張的許士賓亦會面臨重大危機，《不要臉》最終會是勵志到底還是留下遺憾？