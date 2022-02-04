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【倚天屠龍記】不滿邱意濃雲千千被彈醜樣　王晶護花指當年邱淑貞也曾遭批評

娛樂 11:45 2022/02/04

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王晶最新作品《倚天屠龍記之九陽神功》。

由王晶及姜國民聯合執導的電影《倚天屠龍記之九陽神功》，未能在戲院公映而改在網上播放。因為今次新版《倚天屠龍記》卡士強勁，有林峯演張無忌，更有古天樂及甄子丹客串，由公布開拍當日起，已令不少觀眾引頸以待，所以影片在網上上架，即吸引大批網民網上收睇。

可是觀眾看過《倚天屠龍記之九陽神功》後，都負評居多，當中網民特別對飾演小昭的雲千千、飾演周芷若的邱意濃很有意見，包括形容雲千千是「整容樣」、取笑邱意濃是「最醜周芷若」等。

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大讚晶女郎

眼見「晶女郎」被批評得體無完膚，王晶立即出手護花，在個人微博發文力撐雲千千及邱意濃，並以現在被奉為女神的邱淑貞、舒淇初出道時都被批醜樣為例，指舒淇由台灣來香港發展時，皮膚偏黃黑。

同時，王晶更指當年好拍檔邱淑貞小時候因在樓梯摔倒導致下巴碎裂做手術，由此在選港姐時被誣陷整容，於是不斷被人叫「整容臉」、「假下巴」。

因此王晶寫道：「到今天，荳蔻年華，清純可人的雲千千，婀娜多姿，媚在骨子的邱意濃出道，居然又遇上一樣的賤咀俗人講三十年前一樣的話，什麼網紅面，什麼長一樣云云，敢放張照出來，看你又有多美嘛？」可說出盡全力護花。

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晶女郎獲力捧

其實雲千千及邱意濃都是王晶的星王朝旗下藝人，晶哥亦十分欣賞她們，一直用實際行動力捧二人。

2000年出生的雲千千，畢業於中央戲劇學院表演系本科，曾參演王晶監製的《大師兄》、王晶導演的《追龍II：賊王》等。至於邱意濃在1990年出生，本當平面廣告模特兒，2013年入影壇，也曾參演《追龍II：賊王》，王晶製作的劇集《冒險王衛斯理之支離人》等。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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