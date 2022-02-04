【校長專欄】當子女在學校遇上欺凌 校長：要肯定孩子情緒及冷靜分析

▲ 鄭校長表示，相信沒有一所學校會容許校園欺凌。

當學校恢復實體面授課堂，同學之間回復正常的社交生活，隨之而來又會聽到家長求助的聲音：「子女在學校面對欺凌，怎辦？」誠然，子女的感受是真實的，他們認為自己成為被欺凌的對象而不開心，甚至情緒受困也是真實的；但父母師長要懂得幫助孩子解讀這些「欺凌」事件，以至讓孩子在人際相處這重要課題上，學到寶貴的一課。

成長期的孩子十分注重自己在朋友心目中的位置，同學的一言一行，都會牽動他們的情緒。只要同學分組時沒有邀請他，或活動時沒有他參與的份兒，他都可以情緒低落，或是大哭一場，父母要幫助他分清這是偶發事件抑或已經持續一段時間；是同學大意忘記邀請抑或刻意排擠；甚或一些被視為言語欺凌和身體欺凌的例子，我們也可幫助孩子分清這是說話沒分寸、玩得太過分，抑或是蓄意傷害。

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作為父母師長，一定要沉著應對，一方面肯定孩子的感受和不快，一方面冷靜分析事情的嚴重性，不被孩子的情緒牽著走。

若經過細心分析，認為孩子對別人的言行有「過敏反應」，又或只是別人無心之失，父母在安撫孩子時可以鼓勵他有容人量度，心胸廣濶，同時留意情況有否變本加厲。畢竟人際關係是要經營的，孩子胸襟寬廣，必能善交好友。

要是知道孩子被盯上了，成為針對的對象，家長也不必大發雷霆。我相信沒有一所學校會容許校園欺凌，營造班上氣氛是班主任的職責、建立學校整體氛圍管理者責無旁貸；故此，家校攜手努力，必使學校成為安全、健康、愉快的學習園地。