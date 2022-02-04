【食用安全】男子挑戰每日食生肉　生吞牛扒羊睪丸揚言：食到死為止

▲ 男子挑戰每日食生肉，生吞牛扒、羊睪丸。

進食生肉有細菌感染的風險，不過美國加州一名男子早前忽發奇想進行「生肉實驗（Raw Meat Experiment）」，挑戰每天吃生肉，當中包括牛肉、雞肉、羊睾丸等，又在社交平台上載片段，並揚言會吃到感染細菌死去為止，惹來網民熱議。

該名男子開設Instagram帳號「Raw Meat Experiment」，記錄進食生肉的過程，他在個人簡介中表示，會實測每天吃生肉，直到感染細菌死亡為至，又說「看看我能活5天還是500年」，賬號至今已有超過9.3萬人追蹤。他從去年11月23日開始上載影片，可見他在鏡頭前面不改容地生吞牛肉、雞肉、魚肉、羊睾丸，有時更會飲用生雞蛋。

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男子接受傳媒訪問時表示，過去10年一直是素食主義者，但身體反而出現問題，1年前他開始進食肉類，反而感覺更健康，現在吃加工食品反而會覺得反胃，又質疑「為何人類必須吃煮熟的食物」。而挑戰到目前為直，他未有提及過身體出現毛病。

男子的挑戰惹來網民熱議，不少人擔心他的健康會出現問題，勸喻其他人不要模仿。

本港食安心中指出，生肉一般含有細菌，進食生肉會引致感染或併發症的風險較高，例如感染沙氏菌、李斯特菌和大腸桿菌。一般要將食物中心部分加熱至至少攝氏75度方可有效殺滅細菌，建議民眾徹底煮熟任何肉類後才進食。

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責任編輯：羅嘉欣