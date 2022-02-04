【小氣男友】到女友家拜年獲熱情招待　準女婿仍不滿：沒派利是無禮貌

▲ 男友不滿女友父母沒有派利是。

新年收到長輩派的利是是一種祝福，不過，祝福也不一定只透過利是表達。近日，有台灣女網民在社交網站發文指，男友到她家拜年，父母準備了一枱好餸和水果招待他，不料男友離開時卻嬲爆爆，抱怨她的父母沒有派利是「沒禮貌」，令女網民非常生氣，直接下車走人。

女事主在「匿名公社」發文指，過年期間帶著同居半年的男友一起回家，父母相當熱情地煮了一枱餸招呼男友，還送對方自家種的鳳梨和釋迦，不料男友毫不在意，甚至在回家時嬲爆爆，原來男友只著眼於她的父母沒有派利是，

在回家時他跟我抱怨，說我爸媽沒包紅包給他很沒禮貌，我直接在車上跟他大吵。

男友計較未來外母外父沒派利是

事主補充，她早前上男友家時，對方父母有派利是給她，但一回家男友就把利是錢取走，而且她到男友家時，有幫助煮飯和祭祀工作，男友到她家卻只是吃吃喝喝，還帶走一堆生果，令她非常生氣，

憑什麼計較我爸媽沒包紅包給他？

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男友卻仍說，派利是是禮貌問題，他也沒有計較要收到多少，還說事主父母如此做法，令他擔心婚後生活。事主反指，她根本沒說過要嫁給他，「腦補成這樣是有多自戀？」。她氣得在停紅燈時下車走人，男友竟沒有留她，直接開走。

不少網民都紛紛勸事主趁早分手，兩人未結婚，父母煮了好餸招待已算盡待客之道，還送生果，已是做足。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳