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【新冠肺炎】元朗牛角有職員初步確診　該分店暫停營業徹底消毒

社會 12:29 2022/02/04

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牛角日本燒肉專門店指，公司有嚴謹防疫制度，員工有任何病徵會立即睇醫生並進行檢測，在萬一有病毒感染時能盡快發現。（牛角日本燒肉專門店提供）

本港第五波疫情嚴峻，昨日（3日）新增142宗確診個案，其中31宗源頭不明。牛角日本燒肉專門店元朗廣場分店有一名職員昨午初步確診，涉事店舖昨午4時已暫停營業，並進行消毒，呼籲近日曾到訪的客人盡快進行檢測。

牛角昨晚在社交平台公布，元朗廣場分店前晚（2日）有同事下班後感輕微喉嚨痛，即時求醫及檢測，3位有關同事昨天按規定在家休息沒有上班，有員工及後於下午時候收到衞生防護中心電話通知初步確診。

公司表示，雖然衞生防護中心稱需要進一步檢測以作實，但亦安排了昨午4時提早停止分店營業，所有員工即時進行檢測，分店已進行徹底消毒，元朗牛角今天將繼續暫時停業等候衞生防護中心進一步通知及指示。

公司提醒，近日曾到訪的客人盡快進行檢測並注意身體狀況，並強調一切通知以衞生防護中心最後發出為準，重申公司有嚴謹防疫制度，員工有任何病徵會立即睇醫生並進行檢測， 在萬一有病毒感染時能盡快發現。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳麗娜

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