【新年送暖】社企派盆菜七旬獨居婦幫助年長鄰居　用擔挑帶走4個盆菜齊享開年飯

▲ 社企派發免費開年飯，一名七旬獨居婆婆為幫助更年長的鄰居取飯，一個人用擔挑帶走4個盆菜。

農曆新年期間，儘管疫情緊張，本港社企「銀杏館」仍不忘一群基層弱勢的需要，繼續派發免費飯，甚至為他們送上一人份量的盆菜。一名獨居婆婆自己受惠的同時，更為身邊更年長的鄰居取飯，一個人用擔挑帶走4個盆菜，讓大家也可享用開年飯。

最新影片推介：

銀杏館定期免費派飯給有需要人士，例如基層長者及露宿者。往年每逢大年初二，他們也會免費招待弱勢社群到銀杏館吃一頓豐富開年飯，祝願大家新一年事事順境。活動舉辦了超過十年，惟過去兩年礙於疫情而停辦，改以其他形式共渡時艱。

今年，銀杏館在大年初二（2日）為基層弱勢準備了300個一人份量的盆菜，並附送熱飯、靚湯、麵、油角、藥油等。他們在其facebook專頁分享當天遇到的一幕。有位身形瘦弱的陳婆婆拿著四張福飯券前往取飯，當她看到面前的飯菜、物資，歡喜地說：「乜咁多嘢拎呀，真係多謝你哋！」義工發現她隻身來取飯，不禁擔心起來，問道：「係呀，有盆菜、熱飯、靚湯，有福袋、麵、油角、藥油......咁多嘢你點拎呀？」

陳婆婆說，以為只得一碗細飯，故順道替其他長者領取。當問到為何不找其他人一起取飯時，她表示自己是獨居的，而住在附近的都比她年長：

我一個人住，其他隔離鄰舍老人家都成8、90歲，無人幫佢地拎，我最後生75歲，我咪幫埋佢地拎囉，我喺北河街嗰面行過嚟咋......

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

看到「禮物」份量如此多，陳婆婆靈機一觸，隨即在社企附近的小巷找來一枝竹，把它化成擔挑。在義工協助下，陳婆婆把盆菜、湯袋及福袋掛在擔挑上，高高興興地帶回家。銀杏館表示，已可想像到陳婆婆把禮物分發給其他年邁老友記時，「歡樂共享的溫馨」情景。

他們表示，本來以為，今年在大眾支持下能把「關愛年初二福袋」贈給有需要之人，大家互相幫忙已很好。但這天遇到這位陳婆婆，看到她默默幫助更多人，會以她作榜樣，勉勵自己更用心地幫助更多有需要的人。銀杏館人員有感：

這樣你幫，我幫，她幫，幫她／他們，人才能不孤單。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣