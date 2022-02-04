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【夫妻關係】官恩娜神隱半年突放閃賀結婚7年　Ella罕有示愛︰你是我的完美丈夫

育兒經 18:28 2022/02/04

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官恩娜罕有放閃賀結婚7周年，大讚丈夫圓滿了她的人生。

現年42歲的靚媽官恩娜（Ella）自2015年婚後育有一子一女，淡出幕前專心相夫教子，近兩年Ella連社交平台都很少更新，相隔半年她終於再出帖文放閃，慶祝與中法混血醫生丈夫Juan-Domingo 7周年「銅婚」，更向丈夫公開示愛，大讚對方是完美的丈夫。

官恩娜與丈夫育有6歲兒子Gabriel和4歲女兒Aurélie，一家四口生活幸福。曾患貝爾氏麻痹症，即面癱的Ella可以專心休養及照顧家庭，全賴有醫生丈夫全力支持，兩夫妻13年前開始拍拖，婚姻也踏入「7年之癢」，Ella藉此終於再度在社交平台貼相放閃，並寫道︰

在同一個地方，13年前只有我們二人，13年後有我們和小朋友。他們說沒有人是完美的，但你是我的完美丈夫，我愛你！

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她還對老公保證，說「我愛你」不只是出於習慣說出來，她是提醒老公，自己有多愛他，「我這樣說是為了提醒你，你是發生在我身上的最好事情！結婚7周年快樂！Je t'aime pour toujours！ #myrock #銅婚」

最新影片推介︰

兩張夫妻新相片中，42歲的Ella容光煥發，外表和身材都保養得非常好，她與丈夫同比去年清減了不少。一班歌手好友如謝安琪、張繼聰、吳若希、連詩雅和林欣彤都有留言恭賀，Ella也有逐一回覆答謝。

Ella與丈夫育有6歲兒子和4歲女兒，一家四口生活幸福。（IG圖片）

身體力行支持母乳餵哺

Ella是圈中著名的母乳媽媽，曾在社交平台貼出自己餵母乳的相片及寫下經歷，宣揚餵母乳的好處，並希望消除歧視。

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Ella曾於2016年在香港某五星級酒店更衣室內餵哺年幼的兒子時，有名中年女子在旁故意大聲講電話說︰「有人餵母乳！」之後還向酒店投訴，令Ella感到受辱。Ella當時不解為何仍有人對餵哺母乳存有偏見，認為這是最天然不過之事。

當時事件引起不少網民關注及討論，不少網民力撐Ella，直斥侮辱她的人不尊重女性，以及不了解母親的偉大。自此，Ella常公開分享其親自餵哺母乳的照片，身體力行支持母乳媽媽。

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責任編輯︰王明芳

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