【偷鞋賊】鴨脷洲利東邨公屋走廊亂放鞋　港男偷貴價Nike鞋見CCTV掉頭走

▲ 日前，有名男子在利東邨偷去一對放在走廊上的貴價波鞋。

新年期間，有市民會到親友家中拜年。在鴨脷洲利東邨公屋一單位，似有訪客拜年在門口走廊亂放大堆鞋，被賊人有機可乘。有居民在網上公開一段閉路電視影片，見有名男子偷去貴價波鞋，引起網民熱議。

年初一（1日），有網民向facebook專頁「南區之友，島隅之情」投稿公開一段閉路電視影片，拍攝到新年偷鞋賊。

▲ 鴨脷洲利東邨東業樓出現偷鞋賊。（影片截圖︰南區之友，島隅之情fb）

公屋出現偷鞋賊

事發於上星期二年初一下午4時19分，從CCTV拍攝著公屋走廊的影片所見，有些單位門口放置大量鞋，包括遠處近電梯位置的其中一單位，當時有名本地男子正行過走廊，他經過該單位前停步向下望，再環顧四周似是查看有否閉路電視，隨後彎腰拿走一對波鞋。

最新影片︰

當時他未有發現遠方有監視鏡頭拍下他偷鞋的過程，繼續往樓梯的位置向前走，此時的他走近鏡頭，該處有光管照明，可以看到他手上疑似拿着黑白波鞋，款式是Nike Dunk Low，據悉炒價升至約$2,000。

該名男子十分警剔，發現到遠方有cam，隨即將手上的鞋放到身後藏起來，立即停步，並轉身急步離開現場。據悉，涉事人在華貴邨犯案已被捕。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

網民斥沒公德心亂放鞋引來小偷

有關帖文引起一眾網民討論，有網民斥責偷鞋賊，看他的行為，感覺似是慣犯，「一嚟就望下幾户門口有無cctv，仲要揀貴鞋偷」、「特登揀對Dunk low嚟偷」、「似踩過線，呢對嘢炒價要兩千」等，有網民建議被偷鞋者可到深水埗地攤找找，可能有人將鞋拿去平賣。

另一方面，不少網民將重點放在戶主訪客沒有公德心，在公眾走廊亂放個人用品，阻礙通道，以及疫下聚會，留言表示︰「偷嘢係唔啱，但放出走廊都唔應該，疫情關係又唔衛生又影響走火通道」、「佢偷一對咪算好囉，俾著我全部包起，拎去垃圾房放入垃圾槽添呀」、「算唔算違反限聚令，一屋有幾多人」等。

文章內容獲「南區之友，島隅之情」授權轉載報道。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳