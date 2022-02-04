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【農曆年關】過年有時候變成一種負擔 手握微薄工資年關還要撑過去

親子 13:37 2022/02/04

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虎年剛開始，希望一切事事順境。

記得小時候，過年是熱熱鬧鬧的！甚麼平時想要買、那些很期盼得到的東西，總在過年時可以得償心願。隨便吃、隨便鬧、隨便買，穿全新的衣服，學大人賭錢，除了不能做那些犯禁忌的事情，基本上，大人都不會責罵。

長大了，踏足社會，過年有時候變成一種負擔：要向上司送禮、要與朋友交誼、要與客戶打關係，難免要花費。過年本來就要買一大堆年貨、年糕，甚麼吃啊喝呀，總不能夠寒寒酸酸，手握着微薄的工資，左算右計，年關還是得要撑過去。

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好不容易，捱出個未來，過年又變得充滿樂趣。地方寬鬆了，總希望可以和朋友一起熱熱鬧鬧，飲酒作樂共慶，這個時刻更是象徵着過去一年的辛勞苦幹得到回報。

今年在第五波的疫情下，又再要遇上自我封閉的日子，不敢與泡泡以外的人接觸，來來去去只能夠是緊密接觸者。為了早日能夠讓疫情過去，大家都付出無限包容，互相隱忍，希望能過一個平安健康的農曆年。虎年剛開始，希望一切事事順境，過去這兩年多的抗疫日子，令人更加成熟、更加珍惜所有，感慨人生原來不能計算，只有仗着上天的加持，才有簡簡單單的健康和快樂。

在這裏祝福大家虎年歡喜和樂、平安幸福、精神爽利、虎進金來，最最最重要是身體健康。恭喜！恭喜！

全文刊於《經濟日報》，原題為「過年」

撰文 : 顧紀筠

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