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【封區檢測】大埔昌運中心3大廈解封　約60戶沒有應門20人未強檢

社會 13:22 2022/02/04

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政府表示，有關執法行動在今日下午約12時完結。（政府新聞處圖片）

政府昨日（3日）將大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣列為「受限區域」，於上午約10時15分完成強制檢測行動，當中發現五宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。政府表示，有關執法行動在今日下午約12時完結，當中發現約20人未進行強制檢測，約60戶沒有應門。相關受限區域已解封。

政府發言人表示，政府今日上午約10時15分完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。相關執法行動於下午約12時完成，政府共檢查了約550名受檢人士的檢測報告，發現有20人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。政府亦提醒沒有應門的約60戶居民，盡快聯絡當局進行檢查。

另外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於於2022年1月21日至2月3日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於2月5日或之前接受強制檢測。

當局提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令；不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處25,000元及監禁6個月。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴

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