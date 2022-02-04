【寒冷天氣】明早部分地區跌穿10度　未來數天均有一兩陣雨

▲ 明早部分地區跌穿10度。（資料圖片）

近日天氣寒冷，今日錄得最低氣溫14度。天文台表示，寒冷的冬季季候風正影響華南；另有覆蓋廣東沿岸的一道廣闊雲帶正逐漸轉薄。天文台展望明日（5日）早上仍然寒冷，部分地區早上7時更錄得8至9度低溫，而下週初氣溫稍為回升至最高氣溫達19度，惟未來一周均有幾陣雨。

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天文台預測本港地區下午部分時間有陽光，今晚大致多雲。吹和緩偏北風，初時風勢清勁，展望明日早上仍然寒冷，日間部分時間有陽光。天文台自動分區氣溫預料，明早有部分地區早上7時低至8至9度，包括上水、大埔、石崗；而流浮山、屯門錄得10度，而沙田、將軍澳、青衣等多區錄得11度；至於明日下午3時左右，多區錄得最高17至18度，至傍晚6時，氣溫會回落至16度左右。

根據天文台9天天氣預報，明日（5日）早上寒冷，日間部分時間有陽光，氣溫介乎12至18度；周日（6日）天氣大致多雲，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎14至18度，而下周一氣氛稍有回升，介乎15至19度，當日天氣多雲，有幾陣雨及薄霧，而且有一兩陣雨的天氣會維持數天，下周二至下周日的氣溫介乎13至19度，天氣大致多雲。

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記者：郭詩詩