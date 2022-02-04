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【新春團拜】廖子妤立志當導演　余香凝向同門催婚：做咗媽媽特別入戲

娛樂 13:32 2022/02/04

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

天下一將士旗下藝人食開年飯迎新年。

天下一將士（One Cool Jam Cast）旗下藝人余香凝（Jennifer）、廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）、麥子樂、徐頴堃（Erica）、余潔滢（Zoe）、林千渟和梁式昕（Catrina）新春聚首，以開年飯迎接全新一年，寓意今年虎虎生威、步步高陞！

余香凝拒追虎B

回顧牛年，眾人不約而同迎接「人生大事」，其中余香凝由幸福人妻榮升新手靚媽，展開了人生新篇章。

談到虎年願望，Jennifer希望藉著身份上的轉變，嘗試更多不同角色：「以前演繹媽媽角色都係靠想像，真係做咗媽媽之後，有啲角色同情緒會特別入戲。」問到有否打算追個虎B，她則叫各位「等多陣」：「過多幾個生肖先啦！身邊無人催，大家見我瘦返，淨係叫我快啲拍嘢。」

最新影片推介：林明禎專訪

Yanny多棲發展

作為全場唯一人妻的Jennifer，也忍不住向同門催婚：「派利是好開心㗎，希望下年多啲人派雙封利是。」

Yanny更被視為最有力候補，令她不禁搞笑謂：「我尊重師兄，麥子樂一日未娶，我都唔嫁，講笑啫！每年做訪問我都話兩年後，其實呢一刻未有結婚打算，因為工作上仲有好多嘢想挑戰。」

Yanny回顧說：「去年試咗好多新嘢，自己都好滿意，嚟緊會有一啲全新工作，例如飲食節目。原本我只係喺私人社交平台提過好想做主持，結果游學修幫我達成心願，所以大家有咩唔怕講，隨時有人會幫你圓夢。」

受疫情影響，Fish與家人長期分隔兩地，去年年末終於回到馬來西亞一家團聚，令她直呼感動：「兩年幾冇返去，見到屋企人係我全年最開心嘅事！舊年做咗主持，同埋有兩部好重要嘅電影上映，令我覺得好有活力。」

在衝刺的一年，Fish希望來年學會平靜從容，同時有意升呢「魚導」：「每年都話想做導演，希望今年做到，可以寫出一個故仔。」

林千渟與鬼怪有緣

另外，大師兄麥子樂在牛年跳出框框，既參演西片，又與友人合資開餐廳，瓣數多多；他寄望疫情早日結束，一切回復正常。而三度主持靈探節目的新晉文青女神林千渟，繼早前主演靈異電影後，近日又與紅人七師傅合作，對此她笑言：「自己好似同呢方面特別有緣，所以唔會抗拒人哋叫我鬼后。」

去年參加選秀節目而人氣急升的Zoe和Catrina同樣希望作多方面嘗試，前者有意進軍影壇，朝惡女和打女之路進發：「之前有學泰拳，想試下打女角色，加上啲人成日話我唔笑個樣好惡，做啲狠角色都幾啱，所以嚟緊打算報讀氣槍課程增值自己。」

Catrina則以出歌為目標，還自爆好想拍拖：「希望另一半愛乾淨、鍾意笑同埋有才華，最好成熟少少，會接受我嘅冷笑話。」

至於擅長中英語言的Erica寄望虎年能夠多做司儀工作外，亦希望兼顧幕後創作，還立志寫歌送給Catrina，實行和同門姐妹拍住上！

食品贊助：Green Common

服裝提供： iBlues. MAX&Co. KaPok

撰文 : TOPick柴犬出動

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