【情人節2022】香港瑰麗酒店「LOVE IS」浪漫體驗　人均$494嘆限定下午茶

香港瑰麗酒店推出「Love Is」系列,在海景下享受情人節住宿假期、雙人晚餐及精美禮物,更有高空求婚計劃,令情人節變得甜蜜難忘!

浪漫假期

於2月12日至14日期間預訂「瑰麗慶典 | 情人節精選」浪漫住宿假期,包括高級香檳、Butterfly Patisserie 手工朱古力和 Blooms & Blossoms 花籃。分別可選擇在預訂住宿時安排房內享用情人節限定外賣下午茶或在Asaya Kitchen 享用六道菜午市套餐,品嚐蘇格蘭小龍蝦和野生鱸魚等美饌及兩杯香檳,更可在客房內享用由「2021年全球50大最佳酒吧」之一DarkSide 雞尾酒。

住宿假期體驗的價格為每晚港幣 4,500 元起,另加 10%服務費。

「飛‧越浪漫」豪華求婚體驗

私人直升機會於維港上空盤旋120分鐘,拉起一條長20米巨型橫幅,上面印有「Will you marry me?」或自選訊息,在全城見證下宣示愛意。然後,大家可乘坐直升機前往離島,在海灘上享用由酒店大廚和私人管家於現場準備的燭光晚餐,最後乘坐直升機返回酒店。價格由港幣 680,000 元起,有效期至2022年9月30日。

於客房內體驗 HENRY 和 CHAAT 的私人晚宴

美式扒房 HENRY 及米芝蓮一星印度餐廳 CHAAT 推出三道菜套餐(每位港幣 1,500 至 1,800 元),讓情侶於客房內享用大廚精心炮製的三道佳餚,同時欣賞維港夜景。大家可由香檳開始品嚐開胃前菜、主菜和特色甜品。須提前 48 小時預訂客房和選擇菜單,名額有限。

The Butterfly Room 甜蜜時光

餅房行政總廚Thomas Cabrit將會在2月14至3月14日期間推出「Love and Glamour」限定版下午茶(每兩位港幣 988 元),以戀愛色調為靈感的豪華下午茶,匯聚玫瑰雲呢嗱拿破崙、紅寶石朱古力芝士蛋糕、日式紅豆蛋糕卷、紅豆瑪德蓮蛋糕和特別為情侶而設的美點。

大家更可升級享用一杯香佛手柑伯爵香檳冷泡茶(港幣 98 元),可在2月11至15日期間於網上商店選購外賣下午茶(港幣 858 元)。

動人獻禮

Blooms and Blossoms 特別推出「Hold Me Close」花束及花籃系列。駐店花藝師更與本地詩人兼作詞人攜手合作,編寫原創情詩印在環保紙袋上,為紅色和粉紅色玫瑰「Hold Me Close」花束增添浪漫心思。

若想送上表達愛意和充滿健康祝願的特色禮物,大家亦可選購「Love from Asaya」精選禮品,包括 Sunday Riley 的護膚產品、Votary Nourish Kit 滋潤套裝、GOA 暢銷面部精華及保濕乳液等禮品。

Blooms & Blossoms 呈獻「The Romance Studio」

酒店入口的「The Romance Studio」由即日至情人節當天由上午11時至晚上8時營業,讓大家選購各款精美花束,包括 「My Muse」、「Lovebirds」和「Falling for You」。 此外,Blooms & Blossoms帶來「 Eternal Love」獨家套裝,包括一個 Bloom Bucket 花籃和一對來自Weekdays and Weekends | 5 + 2 珠寶系列的Duo Butterfly鑽石耳環。想親手為另一半製作禮物的話,亦可即場參加由駐場花藝師主持的工作坊,製作獨一無二的花束。

