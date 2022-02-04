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【罪成候判】涉非法集結4男女罪成候判　法官指具組織性

社會 13:46 2022/02/04

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2019年8月紅磡發生衝突事件，案件早前於區域法院開審，法官今裁定各被告所有罪名成立。（資料圖片）

2019年8月紅磡發生衝突事件，部分示威者於凌晨時分仍未散去，警員作驅散後拘捕多人，3男1女否認非法集結等共5罪，早前於區域法院開審，法官今（4日）裁定各被告所有罪名成立。法官裁決時指，被告被捕時手持1張印有不同律師行及法律支援組織電話的卡片，當中亦印有被捕後保持沉默等字眼，反映當中組織性及涵蓋面，但不評論相關人士及組織是否從犯。法官將案件押後至2月25日判刑，先索取一系列報告，各被告還押侯判。

4名被告依次為張漢東（27歲，解款員）、姚子浩（25歲，舞台音響技術員）、17歲中學女生及唐健龍（21歲，學生），4人均被控非法集結罪。張另被控襲警、,管有炸藥及在公眾地方管有攻擊性武器罪。姚另被控管有攻擊性武器罪。

控罪指，他們於2019年8月11日，在紅磡道、德安街及德民街一帶參與非法集結。此外，張亦被控管有炸藥，即含有氯酸鉀和氯化銨的混合物，襲擊警員盧振業，以及管有彈射器連彈珠、1刀和1個鎚子等攻擊性武器。姚則被控於管有1個投射器和1支鐳射筆。

法官裁決時指，案發當日有人以膠桶及垃圾桶堵路，而各被告的衣着和不少堵路人士相似，他們被警方驅趕後逃向黃埔站。法官指，各被告被捕時已是凌晨時分，他們均身穿黑衣，並配有口罩、頭盔等裝備，張當時攜有保護上身的護甲，難以相信他們是旁觀者，裁定眾人有參與當日非法集結。

法官又指，張被捕手持1張印有不同律師行及法律支援組織電話的卡片，當中印有被捕後保持沉默、不要簽署任何文件等字眼，亦印有被捕人權利，反映組織性及涵蓋面。法官又指，他不評論相關人士及組織是否從犯。

法官續指，張曾踢向追捕他的警員，並大叫「死開」，兩人隨後從樓梯跌落，令警員受傷。張亦被搜出彈射器連彈珠、短刀和鎚子。代表律師早前曾稱爆炸品，即7枚煙霧餅非在張身上搜出，張並曾遭警方暴力對待，故未有在錄影會面簽名。

法官指，張是否受傷、受傷後如何記錄及警員如何處理等並非重點，遂裁定張襲警、管有炸藥及在公眾地方攻擊性武器共3罪罪成。

法官又指，因姚在工作上需要使用鐳射筆，故當日被捕時搜出鐳射筆的說法，屬自圓其說。法官指，姚當日亦帶備生理鹽水及濾罐等裝備，同時鐳射筆雖屬公司物件，但不代表不可在犯案時使用。由於法官不接納帆布連橡筋是武器，故裁定姚管有攻擊性武器罪成，但不包括投射器。

法官將案件押後至2月25日判刑，為張、姚、唐索取背景報告，亦為17歲女中學生索取更生中心及教導所報告，各被告還押侯判。

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記者：梁錦麟

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