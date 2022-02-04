【北京冬奧】港鐵向冬奧港將贈一年免費車票　為港隊打氣祝願再創佳績

▲ 港鐵向冬奧港將贈一年免費車票，為港隊打氣祝願再創佳績。（資料圖片）

北京冬奧今晚（4日）開幕，本港破天荒有3名港將出戰冬奧（詳情即看：【下一頁】）。港鐵公司宣布向參與北京冬奧的3名香港運動員，送贈一年有效的港鐵免費車票，感謝他們永不放棄的體育精神，並祝願他們再創佳績，盼能為港爭光。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士表示，公司希望藉著送贈車票聊表心意，為港隊打氣，並感謝他們長年累月的努力，期望他們在冬季奧運會中創下佳績。

儘管疫情嚴峻，但並無阻香港運動員努力不懈及積極備戰。他們永不放棄的精神，對香港人展示了如何以積極思維，面對疫情。

香港今屆有3名運動員取得冬奧參與資格，亦是香港歷年以來最多人出戰冬奧的一屆，由翁厚全及金和曉分別出戰男、女子高山滑雪項目；朱定文則會出戰男子短道速滑項目。

最快在2月9日舉行的高山滑雪女子迴轉賽就能看到港將出賽的英姿，而今晚開幕禮將會由短道速滑選手朱定文擔任持旗手。

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責任編輯：李榮忠