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【新冠疫苗】銅鑼灣禮頓中心下周五增設社區疫苗接種中心　為市民接種復必泰

社會 15:17 2022/02/04

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銅鑼灣禮頓中心下周五增設社區疫苗接種中心，為市民接種復必泰。（資料圖片）

政府宣布將由下周五（11日）起於銅鑼灣增設「禮頓中心衛星社區疫苗接種中心」，為市民接種復必泰疫苗。市民可由下周二（8日）上午九時起，透過2019冠狀病毒病專題網站預約接種服務。

「禮頓中心衛星社區疫苗接種中心」每日上午8時至下午8時提供服務，下午1時半至2時半為清潔時間。接種中心不會即場派發「即日籌」。合資格人士可選擇在此接種第一劑、第二劑、第三劑復必泰疫苗。

接種中心位於銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心七樓停車場，經改裝作為疫苗接種中心，設有專用升降機由地下直達七樓，屆時地下會備有適當指示。此衛星中心由中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心的醫療機構營運。

另外，政府將由2月11日起在禮頓中心UG層G10號鋪，設「新冠疫苗接種資源中心」，為市民提供有關新冠疫苗的資訊，包括接種疫苗地點和本港接種疫苗的最新情況等。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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