【第五波疫情】屯門大興邨興平樓圍封檢測錄逾15宗確診或初確個案　港府延長圍封大廈至明早

▲ 屯門大興邨興平樓昨日圍封強檢。（資料圖片）

本港第五波疫情未止，屯門大興邨興平樓疑出現垂直傳播，當局昨日（3日）圍封強檢，大廈至今錄已錄得超過15宗陽性檢測個案或初步陽性檢測個案。政府今日（4日）決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（5日）上午約8時30分完成此行動。受檢人士須在其處所等候，期間按指定安排進行檢測，即連同昨日在本次宣告行動下進行的檢測一共兩次檢測。

政府發言人表示，大興邨興平樓近日錄得確診個案，並在昨日圍封檢測行動中再發現初步陽性檢測個案，至今已錄得超過15宗陽性檢測個案或初步陽性檢測個案，情況令人憂慮。鑑於大興邨興平樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至2月5日，以免病毒進一步擴散。

政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於2月3日及4日指定時間接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。受檢人士必須按政府人員的指示留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。

由於涉及變異病毒株以及考慮到相關感染風險，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測（只就2月4日的檢測）的人士均仍須接受檢測。



另外，政府發言人鄭重呼籲宣告生效時不在家（包括正出外工作）的居民請如常回到興平樓，遵照檢測安排。此外，曾於過去兩個星期到訪興平樓超過兩小時的人士，亦須按早前發出的強制檢測公告在今天、2月5日、6日、7日及10日進行檢測。

大興邨興平樓早前有6宗在3個不同樓層21室單位個案，當局安排大廈1至29樓20及21室單位住戶撤離檢疫。詳情即看：【下一頁】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：郭詩詩