【第五波疫情】羅致光：正探討僱傭條例　僱員強檢無法上班可視為病假

▲ 。勞工及福利局局長羅致光今日出席立法會人力事務委員會視像會議時表示，當局正探討在《僱傭條例》下作出更清晰的說法，如僱員因強制檢測而無法上班，可視之為病假。（網上圖片）

第五波疫情爆發，本港多幢大廈被封區強檢。勞工及福利局局長羅致光今日出席立法會人力事務委員會視像會議時表示，當局正探討在《僱傭條例》下作出更清晰的說法，如僱員因強制檢測而無法上班，可視之為病假，現時正作相關研究，有需要時向立法會提交修例。



對於有關人士現時在指定檢疫中心檢疫後，衞生署會發出證明文件，亦會因應受檢疫人士的要求，提供醫學證明書。羅致光說，在法例上，在病假紙上所列明的必需是疾病，才可符合要求申領病假，但如只是檢疫，病假紙上所寫的並非疾病，因此當局需要作出釐清。



在立法會人事務委員會上特別會議上，民建聯的顏汶羽關注，政府幾時能完成研究，因為現時每日都有不少樓宇被圍封檢測，僱員都擔憂權益受損。他又希望，政府能為在檢疫中心、受圍封檢測影響的僱員提供停工津貼。



羅致光回應，修例需要時間，但當局會全速進行相關工作。他表示，在考慮支援受影響人士的措施，亦要考慮所產生的反面作用，會否影響防疫工作，或增加不必要壓力，最終弄巧成拙，因此就任何措施當局都要作全面評估。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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