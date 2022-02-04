【新冠肺炎】差餉物業估價署職員初步確診　署方指已徹底消毒辦公地點

▲ 差餉物業估價署昨日已徹底清潔和消毒在長沙灣政府合署內的辦公地方。（資料圖片）

差餉物業估價署今日（4日）表示，一名職員於昨日（3日）初步確診2019冠狀病毒病。

發言人指，該名職員為電腦科技術職系人員，在九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署17樓上班，日常工作並無接觸公眾，她最後在辦公室上班日期為1月31日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

差餉物業估價署昨日已徹底清潔和消毒在長沙灣政府合署內的辦公地方，並已安排在該樓層工作的所有職員接受病毒檢測，有關人員須在取得陰性檢測結果前在家工作。

發言人表示，在疫情期間，差餉物業估價署一直嚴格執行各項防疫措施。該署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合衞生防護中心的檢疫措施，並提醒屬下員工須注意個人衞生，時刻提高警覺。

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記者：黃穎津