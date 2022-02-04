【強制檢測】檢測站大排長龍居民等足3小時　區議員憂人多釀爆發倡派員監督排隊間隔

▲ 大埔社區中心檢測站大排長龍。（陳靜儀攝）

本港爆發第五波疫情，全港多處被納入強制檢測範圍。多區的社區檢測中心大排長龍，其中於大埔區兩個檢測中心有數百人排隊等候檢測，人龍延伸至街上。該區區議員反映，有居民憂慮於排隊等候檢測期間受感染。而於北區和興體育館社區檢測中心，下午約3時目測現場有至少200人排隊等候，有居民指差不多等候3小時才完成檢測，有立法會議員期望當局可再增派檢測人手。

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北區目前有粉嶺和興社區會堂社區檢測中心，及3個流動檢測站，其中兩個只逢星期一、三、五開啟。下午3時，粉嶺和興社區檢測中心外約有200多人排隊。住花都廣場的禤小姐表示為求安心，趁年假還未結束做檢測，等候2個多小時才完成，覺得時間很長，而且排隊時很擔心人與人之間貼得太近，希望當局加設多些檢測站。

住粉嶺嘉福邨的何女士任職銷售員，中午12點半到場排隊，差不多用了3小時才完成檢測。她表示，體育館內得5個檢測位，同時又擔心人多排隊會互相感染，希望政府加多些資源開設更多檢查中心。

新界北立法會議員劉國勳表示，不少居民均反映要每次等候檢測均要2至3個小時，形容市民對過時過節要排隊都「有啲意見」，他提到現時北區檢測中心較集中於粉嶺，認為當局需要在上水亦再增加檢測站；而現時兩個只於周一、三、五開放的流動檢測站，亦應延長開放時間。劉國勳又說，廣東省早前應要求協助本港增加檢測人手，當局應盡快在區內加派人手。

▲ 大埔社區中心檢測站大排長龍。（陳靜儀攝）

至於大埔區近日有數幢大廈被圍封強檢，海日灣 II 期 11 座、富善邨善景樓、太和邨福和樓等亦被納入強制檢測範圍。區內設兩個檢測站，太和體育館及大埔社區中心籃球場，今午均大排長龍，人龍延伸至街上，有居民更帶備椅子等候。

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大埔區議員劉勇威表示，不少居民反映近日排隊時間均接近2小時，而排隊期間人與人之間距離很近，情況不理想：「驚本身冇事，排完隊都會中招。」他憂慮如人群聚集做檢測，結果引致更多人不幸染疫，是惡性循環。他建議當局可以安排人手，提醒市民在排隊等候期間保持適當距離。

他又提到，有居住於被圍封大廈的居民表示，當局沒有分批安排市民下樓做檢測，大部分都是晚飯後一窩蜂去做檢測。劉勇威建議，日後有封區檢測行動時要完善安排，當局要分流居民，例如安排不同樓層的居民分批做檢測。

另外，當局亦於社區檢測中心網站公布特定檢測點的輪候情況，其中馬灣檢測站截止今日下午1時30分，位於珀麗灣珀麗路約680人輪候、關愛隊則有約290 人；珀林路花園戶外籃球場有約400人排隊。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃悅晴、曾秋文