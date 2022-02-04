【強積金對沖】港府將向立法會提交取消強積金對沖草案　料2025年落實

▲ 勞工及福利局局長羅致光。（ 陳國峰攝 ）

立法會人力事務委員會今日舉行特別視像會議，討論取消強積金對沖建議等議題。勞工及福利局局長羅致光表示，政府計劃在本月23日向立法會提交有關取消強積金對沖安排的條例草案，並預計在2025年落實取消「對沖」。

會議上勞工界議員周小松質疑政府一拖再拖，不滿等到最早2025年才能落實，又質疑為何要配合積金易平台，促請政府在通過條例草案後，盡快實施取消「對沖」安排。工聯會的梁子穎亦質疑，為何要將取消「對沖」安排與積金易平台掛鉤。



勞工及福利局局長羅致光表示，如果不用積金易平台，勞福局及勞工處將要成立一個一模一樣的平台，屆時要向立法會申請撥款，在成本效益而言，最終可能比使用積金易平台更遲生效。他又說，由於積金易平台涉及30多萬僱主、300多萬僱員的資訊，當中要處理很多信託人平台，亦包括數碼化工作，並非修改法例後便自動上馬，因此未來幾年當局會努力處理有關工作，強調不會拖延。



羅致光重申，取消「對沖」安排並非簡單工作，法例相當複雜，即使在18年已公布最終方案，但仍要仔細處理，確保不會出錯，但他不能保證通過法例後，在實施初期不會出現一些未能預見的問題。

根據政府文件，政府將提供配套措施協助僱主過渡，會設立一個為期25年、以2021年價格計算合共332億元的資助計劃，在取消「對沖」初期向僱主，尤其是中小微企，提供更具針對性的協助。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9