【第五波疫情】今錄59宗不明源頭感染　大多涉深水埗醫局街鴨寮街等處【不斷更新】

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、衞生防護中心感染控制處主任陳虹和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（4日）交代最新疫情。

今日新增131宗確診個案，當中130宗涉本地感染、1宗輸入，包括71宗與其他個案相關、59宗源頭不明。同日錄195宗初步陽性。

本地感染中，其中3宗帶有L452R變種病毒株，為明麗樓相關、即疑似Delta，123宗為Omicron，4宗暫未分類。

【17:25】

徐樂堅表示，下一階段疫情確診數字或更高，要考慮醫院等病人治療地點。在疫情較嚴峻時，密切接觸者或要在家隔離，當局會用手帶等措施確保他們不會離開，當局也會考慮家居配套，包括食物送遞、檢測等。

【17:20】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，59宗源頭不明個案中有多名地盤工人。詳情即看：【下一頁】

【17:15】

葵涌的香港聖公會林護長者之家再多長者於檢疫中心染疫，累計有3宗個案，包括2名職員。詳情即看：【下一頁】

【17:05】

徐樂堅表示，現時遇到的挑戰是社區有好多隱形傳播鏈，仍然要用圍堵策略，要爭取時間讓打針率提升；衞生防護中心感染控制處主任陳虹今介紹如何正確佩戴口罩。詳情即看：【下一頁】

【16:50】

劉家獻指，公立醫院有多名職員確診，另有一名7個月大女嬰（＃14361）及其母親於1月26日到醫院進行營養諮詢後確診，營養師及病人服務助理需要檢疫。詳情即看：【下一頁】

【16:45】

張竹君表示，屯門大興邨興平樓有新增個案，分別在圍封或檢疫中心確診，涉及14個單位及26人。詳情即看：【下一頁】

【16:40】

不明源頭個案中，深水埗有10宗。涉及西灣河、赤柱、坪洲、火炭、大圍、亞皆老街等地。詳情即看：【下一頁】

【16:30】

徐樂堅表示，本地疫情並不樂觀，近期每日錄得有過百確診、且數字不斷上升。而不明源頭比例不斷上升，由近幾日的20至30%，今日上升至45%，至今已累計近220宗不明源頭個案。當局相信，不明源頭個案至少與原群組有超過1代傳播。

徐樂堅指，Omicron垂直及橫向傳播非常容易，由1月9日至今，已有超20次因垂直或橫向傳播撤離的行動。而在節日下的跨家庭聚會，亦衍生出節日個案，由1月24日起，每3至4日確診個案都有倍數上升，如無進一步行動，相信若有一個超級傳播者，確診數字會幾何級上升。

徐樂堅呼籲市民，要定期往U型隔氣管注水，減少跨家庭聚會。

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記者：黃穎津