【第五波疫情】醫管局指共有1,408名確診病人留醫　多名醫院員工確診或初確

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至早上9時，過去24小時，接獲163宗呈報個案，36人康復出院，現時共有1,408名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及13間公立醫院留醫，1人情況危殆（＃13400），其餘病人情況穩定。

劉家獻補充，現時各大公立醫院有約1,200張一線病床，亞洲國際博覽館的社區治療設施有1,000張病床、北大嶼山醫院香港感染控制中心有800張病床，醫管局亦正積極準備二線隔離病床，預計可提供600個床位。劉家獻表示，因應人手受限，公立醫院運作模式或有改變，非緊急手術門診或會延後，當局會盡量少影響病人，並會作多方面準備，包括人手、病床等，希望市民體諒，在這個時刻共渡難關。

另外，醫管局有多名員工確診或初步確診，包括聯合醫院病人服務助理、靈實醫院病人助理、將軍澳醫院抽血員、瑪嘉烈醫院清潔運作助理及內科病房健康服務助理、明愛醫院護士、仁濟醫院負責運送病人的外判支援職員、天水圍醫院詢問處文員、青山醫院文員。涉及醫院已進行徹底消毒，無病人被列為密切接觸者。有16名職員為被列為密切接觸者，要安排檢疫。

此外，在兒童醫院，有一名7個月大女嬰（＃14361）及其母親於1月26日到醫院進行營養諮詢後確診，因營養師及病人服務助理沒有配戴眼部保護裝置，他們被列為密切接觸者需要檢疫。

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記者：黃穎津