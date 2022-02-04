【源頭不明】今日新增59宗源頭不明個案 有10宗個案居深水埗
社會 16:41 2022/02/04
本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、衞生防護中心感染控制處主任陳虹和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（4日）交代最新疫情。
今日新增131宗確診個案，當中1宗輸入、130宗本地感染，其中3宗疑染Delta，包括71宗與其他個案相關、59宗源頭不明；同日錄195宗初步陽性。
59宗不明個案遍佈全港，有10宗居深水埗，而且有多名地盤工確診，包括多個工程，涉火炭地盤、大圍地盤、亞皆老街中電工程、巧明街地盤重建項目住址包括：
10宗源頭不明個案居深水埗涉及：
- 醫局街
- 大南街
- 北河街
- 南昌邨
- 鴨寮街
- 東成大廈
- 福華街
- 福榮街
- 新填地街
- 基隆街
新界
- 屯門大興邨興平樓（現涉14單位26位市民，19、42單位需撒離）
- 東涌愉景灣
- 東涌逸東二邨寶逸樓
- 荃灣梨木樹邨
- 元朗牛角
港島及離島：
- 上環帝后華庭一座
- 西灣河嘉亨灣二座
- 灣仔嘉譽A座
- 赤柱大街友榮樓
- 坪洲金坪邨金坪樓
地盤工程：
- 火炭地盤
- 大圍地盤
- 亞皆老街中電工程
- 巧明街98號重建項目地盤
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記者：李榮忠