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【源頭不明】今日新增59宗源頭不明個案　有10宗個案居深水埗

社會 16:41 2022/02/04

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今日新增59宗源頭不明個案，有10宗居深水埗。

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、衞生防護中心感染控制處主任陳虹和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（4日）交代最新疫情。

今日新增131宗確診個案，當中1宗輸入、130宗本地感染，其中3宗疑染Delta，包括71宗與其他個案相關、59宗源頭不明；同日錄195宗初步陽性。

59宗不明個案遍佈全港，有10宗居深水埗，而且有多名地盤工確診，包括多個工程，涉火炭地盤、大圍地盤、亞皆老街中電工程、巧明街地盤重建項目住址包括：

10宗源頭不明個案居深水埗涉及：

  • 醫局街
  • 大南街
  • 北河街
  • 南昌邨
  • 鴨寮街
  • 東成大廈
  • 福華街
  • 福榮街
  • 新填地街
  • 基隆街

新界

  • 屯門大興邨興平樓（現涉14單位26位市民，19、42單位需撒離）
  • 東涌愉景灣
  • 東涌逸東二邨寶逸樓
  • 荃灣梨木樹邨
  • 元朗牛角

港島及離島：

  • 上環帝后華庭一座
  • 西灣河嘉亨灣二座
  • 灣仔嘉譽A座
  • 赤柱大街友榮樓
  • 坪洲金坪邨金坪樓

地盤工程：

  • 火炭地盤
  • 大圍地盤
  • 亞皆老街中電工程
  • 巧明街98號重建項目地盤

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：李榮忠

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