【源頭不明】今日新增59宗源頭不明個案　有10宗個案居深水埗

▲ 今日新增59宗源頭不明個案，有10宗居深水埗。

本港第五波疫情未止，社區有多條傳播鏈。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、衞生防護中心感染控制處主任陳虹和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（4日）交代最新疫情。

今日新增131宗確診個案，當中1宗輸入、130宗本地感染，其中3宗疑染Delta，包括71宗與其他個案相關、59宗源頭不明；同日錄195宗初步陽性。

59宗不明個案遍佈全港，有10宗居深水埗，而且有多名地盤工確診，包括多個工程，涉火炭地盤、大圍地盤、亞皆老街中電工程、巧明街地盤重建項目住址包括：

10宗源頭不明個案居深水埗涉及：

醫局街

大南街

北河街

南昌邨

鴨寮街

東成大廈

福華街

福榮街

新填地街

基隆街

新界

屯門大興邨興平樓（現涉14單位26位市民，19、42單位需撒離）

東涌愉景灣

東涌逸東二邨寶逸樓

荃灣梨木樹邨

元朗牛角

港島及離島：

上環帝后華庭一座

西灣河嘉亨灣二座

灣仔嘉譽A座

赤柱大街友榮樓

坪洲金坪邨金坪樓

地盤工程：

火炭地盤

大圍地盤

亞皆老街中電工程

巧明街98號重建項目地盤

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記者：李榮忠