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【第五波疫情】屯門大興邨興平樓累計26人染疫涉14個單位　大廈19及42單位須撤離

社會 16:41 2022/02/04

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屯門大興邨興平樓累計26人染疫。

本港第五波疫情未止，屯門大興邨興平樓疑出現垂直傳播，當局昨日（3日）圍封強檢，大廈至今錄已錄得超過15宗陽性檢測個案或初步陽性檢測個案。政府今日（4日）決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（5日）上午約8時30分完成。詳情即看：【下一頁】

大興邨興平樓須圍封強檢至明天早上。（陳國峰攝）

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、衞生防護中心感染控制處主任陳虹和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午就疫情最新情況召開記者招待會。

大興邨興平樓早前有6宗確診個案，分布在大廈3個不同樓層的21室，當局安排大廈1至29樓20及21室單位住戶撤離檢疫。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心今日（4日）公布，新增131宗確診個案，包括130宗本地個案，當中有59宗源頭不明個案，以及1宗輸入個案。

張竹君表示，屯門大興邨興平樓有新增個案，分別在圍封或檢疫中心確診，涉及14個單位及26人，包括在20、21、19、42單位，大廈的19及42單位須撤離，而9樓及10樓部分13至24單位也須撤離。另外，葵芳邨葵歡樓22樓以上06單位的居民亦須撤離。

徐樂堅表示，當局早前在大興邨興平樓作兩次行動，包括早前已就垂直傳播作一次撤離行動；而今日的數據發現上址仍有垂直傳播，稍後會再作一次撤離行動，希望可以再圍封檢測，了解居民是否有陰性檢測，指有關情況與葵涌邨逸葵樓的情況很不一樣：

葵涌邨逸葵樓一發現的時候是散發性，沒有一個特別的垂直傳播，懷疑是一點的傳播，而當局懷疑興平樓是上下層的垂直傳播，故兩者的做法很不一樣。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：郭詩詩

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