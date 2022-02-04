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【會員不符資格】記協擬申請延期提交資料　陳朗昇：需時徵詢法律顧問意見

政治 16:02 2022/02/04

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記協主席陳朗昇。（記協Facebook相片 ）

職工會登記局上月21日向香港記者協會發信，要求記協於今日或之前就其曾進行涉嫌與《職工會條例》及／或會章不符的活動提供資料。記協主席陳朗昇指，仍在草擬答覆內容，需時徵詢法律顧問意見，他正嘗試聯絡有關部門，向當局申請延期一至兩星期提交資料。

陳朗昇在接受一個電台節目訪問時透露，職工會登記局的信件，針對記協在社交平台Facebook專頁的帖文提問，包括詢問反修例遊行、出版書籍和年度言論自由年報等活動及立場，如何符合《職工會條例》。他又提及，信件引述投訴稱，有記協會員不符合入會資格。

陳朗昇表示，一直擔心記協會被取消職工會登記，但不會揣測當局是否認為記協在反修例事件上有一定角色，強調由於有關事宜或影響業界工作環境以及新聞自由，記協才會發聲，又稱記協講求透明度，不曾刪除Facebook專頁的帖文，亦沒有事情要隱瞞。

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責任編輯：陳葆琳

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