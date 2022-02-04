【家居衞生】疫情下按摩店轉型清洗Dyson吸塵機　電器達人教兩個簡易清潔貼士

▲ Calvin因疫情影響正職，最近轉型提供專業清洗Dyson吸塵機服務。

新年伊始，維持家居整潔是基本，而近年深受歡迎的無線直立式吸塵機，經常使用其實也會暗藏邋遢，必須定期清洗。家族經營電器中心的Calvin因疫情影響正職，最近轉型提供專業清洗Dyson吸塵機服務，並為大家帶來一些簡單清潔貼士，值得參考。

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今年被本港爆發第5波疫情，本身經營泰式按摩店「泰道 Khob-Khun Thai Massage」的Calvin受防疫措施影響，店鋪被迫停業，生意大受打撃。而店內本身有4、5位泰式按摩師傅，都是年約50、60歲的嬸嬸，疫情下Calvin想為她們留住工作，亦急需為店鋪尋找收入來源，於是就轉型提供吸塵機清洗服務，為大眾家居衛生出力，而服務推出後也頗受歡迎。

兩個自行簡易清洗貼士

Calvin分享一般人難以拆開吸塵機主機內部，需要有專業工具附以知識才能開啟。但是有一個可自行清理的位置卻常被大眾忽略，這個位置就是「隔塵兜」。他表示，許多人不會勤於清理隔塵兜，即使盛滿污垢也不倒掉，久而久之愈積愈多，就會令主機負荷過重。污垢物進入內部氣旋位置，導致愈來愈骯髒，因此有必要定時倒去隔塵兜內的垃圾。

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另一個值得留意的位置是「吸頭」，吸塵機原廠設計是可自行提取棍頭出來，方便清潔。其實依附在吸頭上、肉眼可見的塵埃，都可以用舊牙刷加清水去清潔。而如果有一些食物殘渣如調味品污漬在其中，也可加入較溫和的清潔劑輔助清洗。

至於吸塵機濾網，Calvin建議一年至兩年內可更換一次，原因是濾網屬於消耗品，長期不作更換，則會影響隔濾功能。

一年內深度清洗一次

他續稱，專業清洗服務會將所有配件拆開，所有縫隙都會清洗，許多時軸心纏著很多頭髮，這些都是一般人較難清洗的位置。因此他建議可每2、3個月簡單清洗，每隔半年至一年內最好深度清洗一次，但就不要自行嘗試，以免損毀吸塵機部件。

Calvin幫人清洗的吸塵機時，常發現當中藏有頭髮、皮屑、塵埃及垃圾等，如果家中有豢養寵物的家庭，情況可能更誇張：

這些污垢物進入機身內部，不清潔就會積聚許多微細塵埃及細菌，有機會形成對身體有害的物質。

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他坦言，幫人清潔是頗危險的行為，而疫情下他們收集陌生人家中的吸塵機再清洗，都會戴上防毒眼罩及面罩，確保安全。

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責任編輯：陳昊淋