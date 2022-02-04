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【新年利是】不滿爸媽偏心利是錢少過妹妹 12歲少女報警：能給我換個爸媽？

親子 17:40 2022/02/04

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

女童不滿利是錢少過4歲妹妹，憤而報警。

爸爸媽媽傳統在農曆新年都會包利是給子女，内地河南省洛陽市一名12歲女童，發現爸媽給自己的利是錢少過妹妹，覺得爸爸媽媽偏心感到非常生氣，更跑到派出所向警方求助說：「警察叔叔，我不想要現在的爸媽了，能給我換個爸媽嗎？」

綜合内地傳媒報道，12歲的張姓女童，家中還有一名4歲的妹妹。1月31日除夕夜，爸爸媽媽向兩個女兒派發壓歲錢，女童其後發現妹妹的壓歲錢多過自己，她覺得爸媽偏心妹妹，一氣之下就決定離家出走，更一不作二不休前往當地派出所求助報案，流着眼淚向警方表示：

警察叔叔，我不想要現在的爸媽了，能給我換個爸媽嗎？

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警員原本以為女童發生了甚麼事，經過細心安撫後，女童才道出事件始末。警員後來從女童口中得悉其嫲嫲的電話、住址，最終輾轉聯絡上女童的爸媽，而在警方盡力調解後，女童才終於釋懷、回家過年。

事件經當地傳媒報道後，引發很多網民討論。有些網民質疑為甚麼女童的爸媽要給兩個女兒不同金額的紅包，更指「很多例子都證明，兄弟姐妹間的矛盾往往來自於爸媽不公平的對待」，甚至表示「不能用同樣標準的話，就別生2個甚至3個，不然孩子長大矛盾更多」。

責任編輯：王明芳

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