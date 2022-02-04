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【轉廢為能】Y‧PARK落成半年日均回收30公噸園林廢物　黃錦星料回收量今年可倍增

社會 16:10 2022/02/04

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Y‧PARK [林‧區] 落成近半年，營運初期先行歡迎團體預約參觀。（環境局圖片）

本港陸續興建轉廢為能設施，其中園林廢物回收中心Y‧PARK「林‧區」約半年前落成 ，現時日均已可回收30公噸園林棄置物，環境局局長黃錦星在網誌預計，今年下半年Y‧PARK的日均回收量可翻倍達60公噸。

過去本港園林廢物回收率偏低，翻查最新一份香港固體廢物監察報告，在2020年，港人日均棄置222公噸園林廢物到堆填區，佔棄置都市固體廢物的2.1%。在回收方面，2020年回收循環再造的園林廢物有約2,000公噸，佔回收物料僅0.1%。

環境局局長黃錦星在網誌提及，現時本港園林廢物主要源自植物修剪保養和工程項目的相關工作，舉凡聖誕和新年後，棄置天然聖誕樹及桃花的情況亦會增加，這類有機廢物若在堆填區腐化，會產生助長全球暖化的甲烷等溫室氣體。

為回收循環再造園林廢物，屯門園林廢物回收中心Y‧PARK半年前啟用，配置了木材破碎機、鎅木機、切割機、焗乾及消毒設備等木材處理設備，至今每日可接收約30公噸園林廢物；累計處理量相當於數以千計夾斗車的容量。

黃錦星預計，Y‧PARK的回收量可於今年下半年倍增至日均約60公噸，呼籲公私營各界多多支持，循環經濟，轉廢為材。

Y‧PARK會將所收集的園林棄置物分類暫存，然後陸續轉化成各類再生產品，供下游使用者利用。例如，經處理的粗大樹幹及粗樹枝，可生產作木板或木方，用以製作傢俱、裝飾和藝術品等，亦可供裝修工程使用。而樹木幼枝，宜破成木碎，可用作種植用的覆蓋物、堆肥用的膨鬆劑、養殖食用菇菌的基質等，供本地業界使用。

另外，環保署正籌劃生物炭 (Biochar) 試驗設施，協同Y‧PARK回收工作。有關生物炭生產試驗設施的設置及營運合約，剛於去年12月批出，預計設計及建造需時約一年，並將於測試後進入為時四年的營運期，估計每年可處理約6,000公噸木質廢料。

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責任編輯：陳梓蔚

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