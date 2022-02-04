【IT狗】Big Boss萬鈞建立AI王國　朱栢謙：最好的決定通常充滿可能性

▲ ViuTV劇《IT狗》的「萬鈞」朱栢謙霸氣十足。

ViuTV劇《IT狗》將於今晚（2月4日）大結局，PayPayEgg幕後金主兼白鯨創投主席萬鈞（朱栢謙飾）近日出場，霸氣十足的他被網民估計是《IT狗》的Big Boss。

劇中的萬鈞致力研發通用人工智慧的「AI Moby」，現實中的朱栢謙接受TOPick訪問坦言卻不太喜歡太方便的生活。

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為導演高興

人氣劇集《IT狗》討論度甚高，寫實貼地的故事引起共鳴外，笑位及感動位同樣俱備，而演員們的演技亦大獲好評，令很多觀眾大讚劇集高質。

對於劇集好評如潮，「萬鈞」朱栢謙接受TOPick訪問時稱：「非常開心，特別為簡導（簡君晉）感到高興。」

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朱栢謙喜歡原始生活

向來充滿喜劇細胞的朱栢謙今次收起嬉皮笑臉，展露嚴肅認真的一面，他認為今次演出的最大挑戰是「唔可以玩」，並成就了熒幕內「萬人之上」的萬鈞。

問到他想透過萬鈞向觀眾表達甚麼訊息？朱栢謙謂：「可恨之人必有可憐之處。」

劇中的萬鈞努力建立AI王國，並說：「這個世界有很多蠢人，他們不知道甚麼是好，不知道該如何選擇，在不久的將來，AI Moby會幫他們做最好的選擇。」

然而，朱栢謙則另有看法，「loading.......我是一個接近原始生活的人，我不太愛太方便的生活。」他又認為：「最好的決定通常充滿可能性。」

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無悔當演員

香港男子戲劇表演組合暨獨立樂隊朱凌凌的成員之一的朱栢謙，入行至今作多元化發展，不論是舞台劇、電視劇或電影也有參與其中，且曾於2014年以《大龍鳯》獲得香港舞台劇獎最佳男主角。

談到演戲的影響力，他說：「演戲讓我有飯吃及認識到非常好的朋友。」他無悔當上演員。

記者：梁樂欣