【新冠肺炎】張曦雯赴美國參加婚禮確診　接種2針疫苗仍中招

張曦雯在去年往美國洛杉磯參加朋友婚禮期間，確診新冠肺炎，她在今日（2月4日）於個人社交才自爆此事。

張曦雯上載於家中抱住愛犬的照片，表示這幾天農曆新年假都留在家中：「農曆新年快樂 ﹗這幾天假期留在家中抗疫。雖然我們假設接種疫苗、戴口罩和勤力消毒是安全，但不幸的是，永遠不知道病毒潛服在哪裡。去年在洛杉磯時被檢測出新冠病毒呈陽性。」

張曦雯續指：「幸運的是我已接種2針疫苗，所以症狀很輕微，最幸運是周圍沒有人被我傳染。」

【木棘証人】羅仲謙讚張曦雯表現出色 Kelly：希望觀眾睇到我有進步

最新影片推介：林明禎專訪

呼籲保持警惕

她表示，已做足防疫措施，可是仍然確診，令其大惑不解：「我做足晒所有防疫措施，這件事（指確診新冠肺炎）竟然在意想不到下發生，去年美國在時，好彩圍繞身邊人無事，我到現在也想不到從哪裡染疫。」

張曦雯最後稱：「無論如何，今年再次跳過團拜活動，可能會錯過很多紅包，但大家必須保持警惕，因為我們仍處於疫情非常嚴峻的時期！祝大家平安，健康。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6