【防疫措施】林鄭月娥：重設火眼實驗室全港每日檢測量增至30萬　下周二會提交進一步限制社交距離措施【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。(資料圖片)

行政長官林鄭月娥今日（4日）下午會見傳媒，預料交代交代最新防疫措施。林鄭月娥指，因應近日疫情漸趨嚴峻，第五波疫情是2年最惡劣的情況，至今錄得逾220宗源頭不明個案，Omicron傳播力強，在住宅亦出現不同類型傳播，污水監測個案加大力度採取樣本，發覺警號愈多，情況令人十分擔心。

林鄭月娥指，現時病毒檢測有多種方法，最嚴厲是圍封強檢；第二類是強制檢測；第三類是願檢盡檢；以及使用自我快速抗原檢測。常設檢測中心有19個，流動50至60，最高70個。進行10萬次化驗，已是超額，1個月內350萬次檢測。

林鄭月娥指，每日檢測量會增至20萬次，並重設火眼實驗室在馬鞍山體育館，屆時檢測量可加至30萬次，多用自我快速抗原檢測作輔助工具，會派予屋苑。當局將以千萬計採購。林鄭月娥續稱，1月29日曾去殯儀館，收安心出行通知有確診個案，她已做快速檢測。詳情即睇【下一頁】

加強隔離檢疫，香港是全世界最嚴謹，入院隔離。檢疫設施6200間房，已採取紓緩措施，但好快會不夠，因而需應變，包括將竹篙灣變成社區隔離設施，接收無病徵人士隔離，再逐步安排密切接觸者等家居檢疫，以風險為本。詳情即睇【下一頁】

第三會加強追蹤，除啟德外加設旺角追蹤辦，正再物色第三個追蹤辦。第四是加強污水監測，希望每日做100個。

當局希望市民大幅減少人流，根據公交資料僅跌2-3成，考慮情況後決定今日起擴大政府上班，約3成公務員會在家工作，宗教聚會要暫停，當局會加強執法。下周二會提交進一步限制社交距離措施。

林鄭月娥呼籲長者打針，可減低重症及死亡風險，每日可打6萬針，2月24日疫苗通行證需修訂規例599F章，輔以行政措施，預告是1針，但有部分處所是2針，當局會再公布詳情。

防疫抗疫基金6.0以5.0為藍本，不少於200億元，全數用受影響企業，爭取2月中財委會審批注資。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：蘇文軒