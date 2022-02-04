【姜糖老婆】「前夫」招呼朋友打牌驚見「姜濤麻雀」　呻尷尬唔盡興︰叫碰要就住

▲ 新正頭有「前夫」取出麻雀出來招呼朋友，驚見是一整副的「姜濤麻雀」！

每逢新年到親友屋企拜年，打麻雀是最佳聯誼項目，最近有人夫取出麻雀出來招呼朋友，驚見是一整副的「姜濤麻雀」，麻雀背面印滿金色的「姜」字，再加個小心心，令人夫頓然感到尷尬，顏面何存。

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有「前夫」在facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」上載了兩張「姜濤麻雀」照片，並大呻自己一打開副麻雀，竟變成「姜牌」，相信是「姜糖」老婆的戰利品。

你話死唔死丫，新正頭諗住拎副麻雀出嚟招呼朋友，一打開變咗咁！咩嘢面子都冇啦，一陣點面對班兄弟？

▲ 麻雀背面印滿金色的「姜」字，再加個小心心。（「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」fb圖片）

前夫︰大力會打痛姜仔

前夫覺得最慘是打牌不能盡興，深怕弄花「姜牌」而被老婆鬧，「又唔可以咁大力打，叫碰又要就住！一陣打痛阿姜仔，實比人開年啦……」

▲ 前夫呻不能大力打，「碰」都要就住。（「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」fb圖片）

網民反求購買點

帖文至今吸引近萬名網民讚好，有人深表同情，但也引來很多「姜糖」求購買點，「好正呀！請問邊到可以買到？」、「好靚呀，求買link，滿足吓我想碰姜嘅慾望」。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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前妻貼滿鏡仔揮春派「姜盧」利是

自從MIRROR去年爆紅後，今個新年市面上充斥著鏡仔的賀年應援物，很多「前妻」都在家貼滿鏡仔揮春，又派「鏡仔利是」，令前夫們哭笑不得！

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責任編輯︰王明芳