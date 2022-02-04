【私隱外洩】HKTVmall小部分客戶資料被取覽　母公司：資料未被濫用或致客戶財務損失

▲ （HKTVmall網頁截圖）

HKTVmall有客戶資料外洩，母公司香港科技探索有限公司指，於1月26日發現電腦系統出現不正常及可疑活動，有位於其他亞洲地區的伺服器未經授權取覽 HKTVmall的客戶資料。根據現時的調查顯示，HKTVmall 的438萬登記客戶資料中，有小部份資料被取覽，暫未知受影響的人數，暫沒有證據顯示客戶的資料被濫用或引致客戶的任何財務損失。

於發現未獲授權取覽資料的情況後，香港科技探索今日（4日）表示，已立即採取行動阻截並徹底調查，同時立刻於翌日（1月27日）聘用一家國際及一家本地的專業網絡保安公司進行調查，並在本身的 24 小時網絡系統監察之外進一步加強 HKTVmall 的網絡及資訊系統的保安措施。

此次事件中被未經授權取覽的資料因不同客戶群組而異，可能包括：

登記人稱謂、已加密遮蔽的登入密碼、登記及聯絡之電郵；

若客戶曾於2014年12月至2018年9月曾經下單購買，則可能包括訂單的收貨人稱謂、相關送貨地址與聯絡電話

若客戶曾連結 HKTVmall 帳戶至 Facebook或Apple ID，則可能包括 Facebook 生日日期、Facebook 登記人稱謂、Facebook 電郵或 Apple ID；客戶的信用咭資料及訂單內容則不受此次事件影響

香港科技探索強調，縱使目前調查結果顯示，沒有任何客戶的資料被濫用或引致財務損失，而為確保所有客戶安心，公司承諾負責若因此次事件，引致任何客戶於HKTVmall出現的未經授權購買及簽賬。

香港科技探索副主席兼集團行政總裁王維基表示，謹代表集團管理層，向受事件影響的客戶表示深切歉意，於發現事件後，全體管理層、技術部門及兩間網絡保安公司連夜進行調查及加強系統保安，並將盡全力堵截不法行為及採取嚴密措施，防範同類事件再次發生。

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責任編輯：陳麗娜