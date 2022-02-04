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【暫停面授】倘疫情持續　教評會倡押後DSE及取消下學期小六呈分試

社會 19:30 2022/02/04

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教評會指近期疫情惡化，就農曆年假後的上課及考試安排提出10項建議。（資料圖片）

政府早前公布全港學校暫停面授課堂到2月21日，教育評議會今日（4日）就假後復課安排提出多項建議，倘疫情持續，考評局應考慮延遲文憑試（DSE）4月開考日期，並建議教育局取消小六下學期呈分試等。

教評會表示，鑑於近期新冠疫情惡化，確診個案日增，就農曆年假後復課安排向當局提出10項建議，包括在疫情未受控前，應繼續以網課替代面授課，中六可由學校經法團校董會批准後，自行決定授課形式。

如疫情持續，該會建議考評局考慮是否延遲文憑試的開考日期，並應開展以校本成績代替文憑試的可行性；教育局在計算過會影響小六下學期呈分試的考期，建議取消該次考試，只計算個別學生於小五下學期和小六上學期呈分試的成績，作為影響升中派位的個別學生校內終極排名的依據。

該會亦建議政府在推行「疫苗通行證」時，應清晰列明使用的方式及適用人士；當局亦應清晰確立強制檢測者的回校標準，如是否在完成多次檢測並確定是陰性後方能回校；政府應提供清楚指引，讓學校了解若封區域（禁足），而學校未能安排某些工種職員在家工作時的處理方法。

為確保學校不會成為新冠病毒散播的中心，該會提倡為學校，特別是舊校舍檢查污水排放系統，以免有關排放系統成為散播病毒的途徑；協助學校檢查通風系統，以確保學校場所符合足夠的鮮風量；政府應為學校撥款提升抗疫設施。

全港學校在農曆新年假期後，延長暫停面授課堂到2月21日止，中六生最多可回校上半日面授課及考模擬試，詳情即看：【下一頁】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：馮琪雅

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